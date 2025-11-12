OWC Express 1M2／4M2 USB4発売　Thunderbolt 5対応、外付けSSDケースが日本上陸【Samsung 9100 PRO対応】

OWCの最新外付けSSDケース「Express 1M2 USB4」「Express 4M2 USB4」が日本上陸 ― アスクが国内販売を開始

アスクは、OWC社が開発した次世代外付けSSDケース「OWC Express 1M2 USB4 (80Gbps)」および「OWC Express 4M2 USB4 (40Gbps)」の国内取り扱いを正式に開始した。これにより、最新のPCIe Gen5 SSD「Samsung 9100 PRO」を用いた高速データ転送環境を、日本国内でも構築できるようになる。

■ OWC Express 1M2 USB4 (80Gbps)：Thunderbolt 5対応で内蔵SSD級の速度を外部で実現

「OWC Express 1M2 USB4」は、次世代規格Thunderbolt 5に対応し、USB4互換接続によって最大80Gbpsという圧倒的な帯域幅を実現する外付けSSDケースだ。

PCIe Gen5 SSDを搭載することで、デスクトップPC内蔵ドライブに匹敵するパフォーマンスを外部ストレージで発揮できる。さらに、放熱性に優れた高品質アルミボディを採用し、長時間の高負荷作業でも安定した動作を維持する設計となっている。

■ OWC Express 4M2 USB4 (40Gbps)：4基のM.2 NVMe SSDに対応するハイエンドモデル

一方、「OWC Express 4M2 USB4」は、最大4基のM.2 NVMe SSDを搭載可能なマルチスロット型ドライブケース。

Thunderbolt／USB4接続で最大3,200MB/sクラスの転送速度に対応し、RAID構成の柔軟なカスタマイズが可能だ。映像編集や3Dレンダリング、メディアキャッシュ用途など、ポータブル編集環境でも抜群の性能を発揮するとしている。

■ Samsung 9100 PROとの組み合わせで最高峰の外付けストレージ環境を実現

両モデルは、Samsung社の最新PCIe Gen5 SSD「Samsung 9100 PRO」と組み合わせることで、外付けストレージとして圧倒的な転送速度と信頼性を発揮するという。

同SSDは最大14,800MB/sというクラス最高水準のシーケンシャル速度を誇り、映像制作・AIデータ処理・科学計算といった大容量ワークロードにおいて大きなアドバンテージをもたらす。

これらの製品により、プロフェッショナルユーザーはもちろん、ハイパフォーマンスを求めるクリエイターやエンジニアも、ノートPCやワークステーション環境で次世代レベルのストレージ速度を手軽に利用できるようになる。