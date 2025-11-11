MSY、新型モニターアーム「GRAPHT Aero」登場　滑らか可動と高耐久を両立した次世代モデル

MSY、新型モニターアーム「GRAPHT Monitor Arm - Aero」シリーズを発表。滑らかな動作と高耐久を両立

MSYは、新製品「GRAPHT Monitor Arm - Aero」シリーズを11月14日に発売する。

ラインナップは『Aero M9TQ』（14,980円）と『Aero M9C』（9,980円）の2モデル。いずれもBlackとWhiteの2色を展開し、ゲーマーやクリエイターなど、理想のデスク環境を追求する幅広いユーザー層に向けて登場する。

スプリング式デザインで滑らかな動きと高耐久性を実現

「Aero」シリーズ最大の特長は、スプリング式デザインによる滑らかな可動性と優れた耐久性だ。

上位モデルの『Aero M9TQ』には、精密なテンション調整機構が内蔵されており、モニターの重さに合わせて細やかなバランス調整が可能。洗練されたデザイン性と操作性の高さを兼ね備えている。

一方、『Aero M9C』はアルミ合金の一体成型ボディを採用。長期使用を見据えた堅牢な構造で、安定したモニター支持を実現する。

デスクを傷つけない構造と10万回超の耐久テスト

このモニターアームは、モニターをデスク上から浮かせて設置できるだけでなく、別売りの専用デスクプレートを使うことで、天板へのダメージを最小限に抑えることができるという。

さらに、メカニカルスプリングは10万回を超える上下動作テストをクリアしており、安定性と持久力を高いレベルで両立している。

取り付けもシンプルで、VESAアダプタパネルとケーブルホルダーが標準付属。配線の整理もしやすく、作業環境を美しく保てるのもポイントだ。