AMD B850搭載の神鷹凛マザーボードがついに登場！ GIGABYTE最新B850M AORUSが熱い

GIGABYTE、神鷹凛モデルの新マザーボード「B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P」登場！

AMD B850チップセット搭載・白基調デザインで11月14日発売

GIGABYTEは、AMD B850チップセットを採用した新しいキャラクターモデル「神鷹凛（かみたか・りん）」仕様のMicroATXマザーボード「B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P」を発表した。発売日は11月14日、価格は34,800円前後（オープンプライス）となっている。

■ キャラクターコラボ×高性能設計

B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-Pは、GIGABYTEの人気イメージキャラクター「神鷹凛」をあしらった特別仕様のMicroATXモデル。ホワイトを基調としたボード全体にキャラクター装飾が施され、見た目のインパクトと所有欲を刺激するデザインとなっている。

スペック面でも妥協なし。12+2+2フェーズのデジタル電源設計を採用し、大型VRMヒートシンクと一体型M.2 Thermal Guard Ext.を搭載。ハイエンドCPUや高速NVMe SSDの安定動作をしっかりサポートする。

■ 自作派に嬉しい“組みやすさ”の進化

注目ポイントは、PCIe x16スロットのボタン式クリックリリースとM.2スロットのネジ不要設計。パーツ交換や増設が格段にスムーズになり、自作PC初心者でも扱いやすい構造だ。

さらにDDR5メモリのEXPO & XMP対応により、最新メモリの高速パフォーマンスを最大限引き出せる。これにより、ゲーミングからクリエイティブ作業まで幅広い用途で高い安定性を実現する。

■ 高速接続も抜かりなし

リアにUSB 3.2 Gen2 Type-C、フロントにはUSB 3.2 Gen2x2 Type-Cを搭載。さらに、PCIe 5.0／4.0対応M.2スロット、2.5GbE有線LAN、Wi-Fi 7無線LAN、Bluetooth 5.4と最新世代の接続環境をフルカバーしている。

その他、EZ-Plug電源補助端子、一体型I/Oバックパネル、Q-Flash Plus、Smart Fan 6など、GIGABYTEの定番便利機能も完備。オンボード出力としてHDMIポートも備えており、内蔵GPU利用時にも対応可能だ。

■ 特典付きの限定モデル

「B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P」には3年保証が付帯。さらに、同梱特典として神鷹凛デザインのマウスパッドが付属する。見た目も機能も両立した、まさに“魅せる自作PC”を組みたいユーザーにぴったりの一枚だ。