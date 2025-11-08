このページの本文へ

【11月の劇場アニメ】『呪術廻戦 死滅回游』がいよいよ先行上映！　細田 守監督最新作『果てしなきスカーレット』も登場

2025年11月08日 14時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

　11月の劇場アニメは『呪術廻戦』「渋谷事変 特別編集版」と、続編となる「死滅回游」の先行上映が登場。また細田 守監督の最新作『果てしなきスカーレット』に、『ラブライブ！虹ヶ咲学園　完結編　第2章』がスクリーンに。

　そして第2期の放送が2026年1月16日からに決まった『葬送のフリーレン』第1期の振り返りは「一級魔法使い試験編」が2作に分けて上映される。

2025年11月劇場アニメ 紹介作品

呪いの混沌、渋谷、その先へ――
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』

『呪術廻戦』

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

作品解説
2018年10月31日。
ハロウィンで賑わう渋谷駅周辺に突如“帳”が降ろされ大勢の一般人が閉じ込められる。
そこに単独で乗り込む現代最強の呪術師・五条 悟。だが、そこには五条の封印を目論む呪詛師・呪霊達が待ち構えていた。
渋谷に集結する虎杖悠仁ら、数多くの呪術師たち。
かつてない大規模な呪い合い「渋谷事変」が始まる――。

そして戦いは、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」へ。
「渋谷事変」を経て、魔窟と化す全国10の結界（コロニー）。
そんな大混乱の最中、虎杖の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかる。
絶望の中で、なおも戦い続ける虎杖。
無情にも、刃を向ける乙骨。
加速していく呪いの混沌。
同じ師を持つ虎杖と乙骨、二人の死闘が始まる――

「渋谷事変 特別編集版」場面カット

『呪術廻戦』

『呪術廻戦』

『呪術廻戦』

『呪術廻戦』

「死滅回游 先行上映」場面カット

『呪術廻戦』

『呪術廻戦』

『呪術廻戦』

スタッフ
原作：「呪術廻戦」芥見下々（集英社ジャンプコミックス刊）
監督：御所園翔太
シリーズ構成・脚本：瀬古浩司
美術監督：東 潤一
色彩設計：松島英子
CGIプロデューサー：淡輪雄介
3DCGディレクター：石川大輔・志賀健太郎（モンスターズエッグ）
撮影監督：伊藤哲平
編集：柳 圭介,ACE
音楽：照井順政
音楽プロデューサー：小林健樹
音響監督：えびなやすのり
音響制作：dugout
制作：MAPPA
製作：東宝　集英社　MAPPA　サムザップ　MBS
配給：東宝

キャスト
榎木淳弥
内田雄馬　瀬戸麻沙美　津田健次郎　木村 昴　中村悠一
櫻井孝宏　浪川大輔　島﨑信長
諏訪部順一
緒方恵美

上映情報
11月7日（金）より全国劇場にてロードショー

公式サイトURLhttps://jujutsukaisen.jp/
公式X@animejujutsu

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

