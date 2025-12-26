©2025 Beijing HMCH Anime Co.,Ltd

この冬公開された劇場アニメーション『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』が人気を集めている。

『羅小黒戦記』は、2011年に中国にてWEBアニメシリーズとして配信をスタートしたのが始まり。新たに制作された劇場版『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』が中国だけでなく日本でも大ヒットを記録、半年に及ぶロングラン上映となった。そして2025年11月、待望の続編『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』が日本公開されている。

美しい映像や2Dアクション、争いを越え共生への路を模索するというメッセージ性のあるストーリーなど、今作でも様々な“羅小黒戦記”らしさが好評を博しているが、もうひとつの人気ポイントとしてサウンドの迫力も上げられる。

『ソードアート・オンライン』シリーズや『ガールズ＆パンツァー』シリーズなどで、劇場ならではの音作りを提案してきた岩浪音響監督だが、この『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』では新しい提案として“絶対領界音域”という方法を掲げている。実際、上映開始時には30以上もの劇場がこのプランを実践し、作品の人気に拍車をかけている。

はたして、絶対領界音域はいかなる提案で、どういった効果を持つものなのだろうか。岩浪音響監督自身に、様々な質問を投げかけてみた。