10月の劇場上映アニメは作品数が多いため、公開時期で2回に分けてお届け。10月上旬は『ゴールデンカムイ 最終章』前編の先行上映やガールズバンドクライ、アイドリッシュセブン、『ヤマトよ永遠に』の4章など、人気作が目白押し。アイカツとプリパラがコラボした『アイカツ！×プリパラ』も注目だ。

また、第2期に向けて第1期の振り返り上映をしている『葬送のフリーレン』の第2章は、テレビ放映時にも話題となった人気エピソード「断頭台のアウラ編」だ。

劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【前編】

©野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

作品解説

杉元とアシ(リ)パの旅はクライマックスへ!!

アイヌから奪われた金塊を巡る生存競争サバイバル、最終章に突入ッッ!!!



樺太から帰還した杉元佐一とアシ(リ)パは、白石由竹と共に金塊探しの旅を再開。その最中に遭遇した脱獄囚の海賊房太郎と手を結んだのち、新たな標的とした脱獄囚の上エ地圭二の足取りを追って札幌へと向かう。だが、同地ではすでに宇佐美上等兵と菊田特務曹長からなる第七師団の斥候に加えて土方歳三の一味が連続娼婦殺害事件を起こした別の脱獄囚の捜索を進めていた。杉元と土方の間で早くも一触即発の事態が生じるも、第七師団に金塊が渡ることだけは避けたい両者は協力する道を選択。連続殺人の次の現場が札幌ビール工場との情報を掴み、待ち伏せ作戦を実行に移す。ところがそこに宇佐美たちや上エ地までもが姿を現し、状況は混迷を極めていく！

スタッフ

原作：野田サトル（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）

チーフディレクター：すがはらしずたか

シリーズ構成：高木 登

キャラクターデザイン：山川拓己

美術監督：澁谷幸弘、三宅真央

色彩設計：福田由布子

撮影監督：織田頼信

編集：池田康隆

音響監督：明田川 仁

音響制作：マジックカプセル

アイヌ語監修：中川 裕

ロシア語監修：Eugenio Uzhinin

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

製作：ゴールデンカムイ製作委員会

配給：WOWOW

主題歌：「黄金の彼方」（歌：Awich × ALI）

キャスト

杉元佐一：小林親弘

アシ(リ)パ：白石晴香

白石由竹：伊藤健太郎

鶴見中尉：大塚芳忠

土方歳三：中田譲治

尾形百之助：津田健次郎

牛山辰馬：乃村健次

永倉新八：菅生隆之

二階堂浩平：杉田智和

宇佐美上等兵：松岡禎丞

月島軍曹：竹本英史

鯉登少尉：小西克幸

海賊房太郎：関 智一

上映情報

10月10日 全国劇場公開決定ッ!!

公式サイトURLhttps://www.kamuy-anime.com/

公式X@kamuy_anime

