12月の劇場上映アニメは『ズートピア2』や『ガールズ＆パンツァー』のスピンオフ『もっとらぶらぶ作戦です！』第1幕などバラエティー豊かなラインナップ。また、VTuber・KizunaAIが思いもかけない形で登場するImmersive film『SWAN LAKE～starring KizunaAI』も公開される。
今回は2026年1月初旬作品も先取り。元日公開の河森正治監督の最新作『迷宮のしおり』や、ハリウッドで映画化された桜坂 洋さん原作のSFアクション『All You Need Is Kill』をSTUDIO4℃がアニメ化。
作品解説
“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ ヘビたちが姿を消した理由とは？ ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される――。
スタッフ
監督：ジャレド・ブッシュ、バイロン・ハワード
プロデューサー：イヴェット・メリノ
音楽：マイケル・ジアッキーノ
ビジュアル開発アーティスト：アミ・トンプソン
ストーリー・アーティスト：鳥海ひかり
劇中歌：「Zoo」（歌：シャキーラ）
キャスト
ジュディ・ホップス：上戸 彩
ニック・ワイルド：森川智之
ゲイリー：下野 紘
ニブルズ：江口のりこ
パウバート：山田涼介
ミルトン・リンクスリー：梅沢富美男
ボゴ署長：三宅健太
ガゼル：Dream Ami
ウィンドダンサー：髙嶋政宏
Dr.ファズビー：水樹奈々
ヘイスース：柄本 明
クロウハウザー：高橋茂雄（サバンナ）
ホグボトム：熊元プロレス（紅しょうが）
ゼブロ・ゼブラクストン：内田雄馬
ゼブロ・ゼブロウスキ―：斉藤壮馬
キャトリック・リンクスリー：小松和重
キティ・リンクスリー：猫背椿
アントニー：高木 渉
Mr.ビッグ：山路和弘
おばあちゃん：野沢雅子
ラス：ジャンボたかお（レインボー）
ベルトルト・フーフシュメルツ：駒田 一
ユルゲン・ツィーゲンゲーゼ：佐藤隆紀
上映情報
12月5日（金）より全国ロードショー
