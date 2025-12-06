12月の劇場上映アニメは『ズートピア2』や『ガールズ＆パンツァー』のスピンオフ『もっとらぶらぶ作戦です！』第1幕などバラエティー豊かなラインナップ。また、VTuber・KizunaAIが思いもかけない形で登場するImmersive film『SWAN LAKE～starring KizunaAI』も公開される。

今回は2026年1月初旬作品も先取り。元日公開の河森正治監督の最新作『迷宮のしおり』や、ハリウッドで映画化された桜坂 洋さん原作のSFアクション『All You Need Is Kill』をSTUDIO4℃がアニメ化。

ズートピア誕生の謎が明かされる

『ズートピア2』

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

作品解説

“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ ヘビたちが姿を消した理由とは？ ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される――。

スタッフ

監督：ジャレド・ブッシュ、バイロン・ハワード

プロデューサー：イヴェット・メリノ

音楽：マイケル・ジアッキーノ

ビジュアル開発アーティスト：アミ・トンプソン

ストーリー・アーティスト：鳥海ひかり

劇中歌：「Zoo」（歌：シャキーラ）

キャスト

ジュディ・ホップス：上戸 彩

ニック・ワイルド：森川智之

ゲイリー：下野 紘

ニブルズ：江口のりこ

パウバート：山田涼介

ミルトン・リンクスリー：梅沢富美男

ボゴ署長：三宅健太

ガゼル：Dream Ami

ウィンドダンサー：髙嶋政宏

Dr.ファズビー：水樹奈々

ヘイスース：柄本 明

クロウハウザー：高橋茂雄（サバンナ）

ホグボトム：熊元プロレス（紅しょうが）

ゼブロ・ゼブラクストン：内田雄馬

ゼブロ・ゼブロウスキ―：斉藤壮馬

キャトリック・リンクスリー：小松和重

キティ・リンクスリー：猫背椿

アントニー：高木 渉

Mr.ビッグ：山路和弘

おばあちゃん：野沢雅子

ラス：ジャンボたかお（レインボー）

ベルトルト・フーフシュメルツ：駒田 一

ユルゲン・ツィーゲンゲーゼ：佐藤隆紀

上映情報

12月5日（金）より全国ロードショー

公式サイトURLhttps://www.disney.co.jp/movie/zootopia2

公式X@disneystudiojp

