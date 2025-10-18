10月下旬に公開される作品はガンダム、ゴールデンカムイ、フリーレン、ゾンビランドサガとメジャーネームが目白押し。そして現在大ヒット中の『チェンソーマン レゼ篇』の原作者である藤本タツキによる短編漫画8作品をアニメ化した『藤本タツキ17-26』にも注目。

気づけばシリーズ4作品目となった『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』も公開。映画館で癒やされるというのもよさそうだ。

金星の少年は夢を追う――

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-』

同時上映『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念新作短編「幕間（まくあい）の楔（くさび）」

©創通・サンライズ

作品解説

INTRODUCTION（ウルズハント）

――P.D.323

ギャラルホルンによるアーブラウ中央議会への政治介入事件は、モビルスーツを使った武力行使にまで発展。事件を終結に導いたのは、鉄華団と呼ばれる火星から来た少年たちだった。



金星に浮かぶラドニッツァ・コロニーで生まれ育ったウィスタリオ・アファムの耳にも、鉄華団の活躍は届いていた。火星との開拓競争に敗北した金星は、四大経済圏も興味を示さない辺境惑星。住人はIDすら持たず、今は罪人の流刑地として使われるだけ。



そんな生まれ故郷の現状を変えたいと願うウィスタリオの前に現れたのは、「ウルズハント」の水先案内人を名乗るひとりの少女だった。



「おめでとうございます。あなたは『ウルズハント』の参加資格を得ました」



少女との出会いにいざなわれ、ウィスタリオはコロニーすら易々と買うことのできる莫大な賞金を懸けたレース……「ウルズハント」の入口に立たされていた。



INTRODUCTION（幕間（まくあい）の楔（くさび））

クーデリアの護衛任務をやり遂げ、アーブラウ代表指名選挙を巡る戦いの中で一躍名を上げた鉄華団。

その名は圏外圏全域にまで知れ渡るほどだった――。



火星に帰還した鉄華団はより組織を拡大させるため、強行な手口も使いながら、その歩を進めていた。



そんな中、団長として慣れない仕事にひとり奮闘するオルガの姿を見て、三日月たち鉄華団の面々はあることを思いつく。

ウルズハント

幕間（まくあい）の楔（くさび）

スタッフ

企画・制作：サンライズ

原作：矢立 肇、富野由悠季

監督：長井龍雪

特別編集版構成・脚本：土屋理敬

シリーズ監修：鴨志田 一

『幕間の楔』脚本：岡田麿里

キャラクターデザイン原案：伊藤 悠

キャラクターデザイン：千葉道徳

メカニックデザイン：鷲尾直広、海老川兼武

『ウルズハント』メカニックデザイン：形部一平、篠原 保、寺岡賢司

チーフメカアニメーター：有澤 寛

美術デザイン：須江信人、伊良波理沙（ウルズハント）

美術監督：清木亜夕、若松栄司

色彩設計：菊地和子

3DCGディレクター：山崎嘉雅

撮影監督：後藤春陽

編集：丹 彩子

音響監督：明田川 仁

音楽：横山 克

製作・配給：バンダイナムコフィルムワークス

オープニングテーマ（ウルズハント）：「The Over」（歌：Re:End）

キャスト

（ウルズハント）

ウィスタリオ・アファム：生駒里奈

デムナー・キタコ・ジュニア：堀内賢雄

コルナル・コーサ：上田麗奈

レンジー・ダブリスコ：木内太郎

カチュア・イノーシー：田中美海

598：三瓶由布子

タマミ・ラコウ：伊藤 静

ローム・ザン：稲田 徹

アイコー・ザン：山根雅史

コウゾウ・メンドウ：松本 忍

シクラーゼ・マイアー：野島健児

ロンド・ブロン：浜田賢二



（幕間（まくあい）の楔（くさび））

三日月・オーガス：河西健吾

オルガ・イツカ：細谷佳正

ユージン・セブンスターク：梅原裕一郎

昭弘・アルトランド：たくみ靖明

ノルバ・シノ：村田太志

ナディ・雪之丞・カッサパ：斧 アツシ

クーデリア・藍那・バーンスタイン：寺崎裕香

アトラ・ミクスタ：金元寿子

上映情報

10月31日（金）劇場にて4週間限定上映

公式サイトURLhttps://www.g-tekketsu.com/urdr-hunt/

公式X@g_tekketsu

©創通・サンライズ