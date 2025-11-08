T教授の「戦略的衝動買い」 第851回
出張も旅行もこれ一台！ 「クリップ型USB Type-C充電器＋タップ」を衝動買い
2025年11月08日 12時00分更新
テーブルに固定できるクリップ型のUSB ACアダプターを愛用
USB Type-C＆65W対応タイプが登場したので早速衝動買い
ガジェット周りの電源整理と管理は、どれだけ工夫してもすぐにカオス化する。この分野が昔から好きな筆者は、現在も2種類のクリップ式電源タップを、自室とリビングの食卓で使い分けている。USBポートが豊富にある自室はACコンセント専用タイプ、逆に食卓はACコンセントにUSB Type-A×2を統合したハイブリッドタイプだ。
どちらも共通して気に入っているのは、「机や棚をがっちり咥える」クリップ構造である点。多少USBケーブルを引っ張ってもまったく動じないスリップレスな安定感は、日常の使い勝手を大きく変える。そして今回、3台目となるUSB Type-C専用モデルが登場した。筆者は迷うことなく即ポチ。進化の方向性を見極めるべく、さっそく実戦投入した。
最初の1台を手に入れたのは数年前のこと。食卓でホットプレートを使ったり、ときにはUSB ACアダプターを挿してスマホを充電したりするためだった。やがてUSBポートを備えた第2世代が登場。しかし、Type-A×2という構成で、時代がType-Cに完全移行しつつある現在ではどうしても古さが目立ってきた。
そのため、スマホやタブレットを充電する際には別のUSB PD対応ACアダプターを併用する、二段構えの運用が続いていた。
そこで今回衝動買いしたのが、「エレコム 充電器 クリップ型 USB PD 65W Type-C 3ポート ブラックモデル（EC-AC11767BK）」だ。このモデルは、思い切ってACコンセントを廃し、USB Type-C×3という潔い構成を採用した。ACをなくしたことで本体サイズはよりコンパクトになり、デスク上でも存在感を抑えられる。また黒というカラーもマニアック感を加速する。
一方で、ACポートが1口もない点については好みが分かれるかもしれない。しかし、この分野で“中途半端”は禁物だ。Type-C専用に特化した潔さこそ、本機の魅力であると考えている。（別モデルでType-A＋Type-C×2の「MPA-AC11867BK」もある）。主な仕様は以下のとおりだ。
・搭載ポート：USB Type-C×3（C1／C2／C3）
・出力：C1／C2＝最大67W、C3＝最大45W
・合計最大出力：65W（PD対応）
・入力電圧：AC100V 50/60Hz
・ケーブル長：約1.5m
・重量：約290g
・PSE適合
USBケーブルの挿入口はシリーズ共通の「上挿し構造」。食卓や机の天板にクリップして使うとケーブルが上に大きく立ち上がるため、やや取り回しが悪い印象を受ける。
ただし、タップの角度を垂直方向に変更するか、L型プラグUSBケーブルを利用すれば、ケーブルの立ち上がりを90度変えることも可能で、状況に応じた柔軟な設置ができる。この設計の自由度は、ほかの汎用電源タップにはない強みだ。
この連載の記事
-
第850回
トピックス年初にAndroid搭載のカラーE Ink端末「Bigme B751c」を衝動買いして9ヵ月使ってみた
-
第849回
トピックス理論派が作った“変態ピック”を半世紀ベーシストが衝動買い
-
第848回
トピックス“ケーブル紛失ゼロ”の未来系SSDケースを衝動買い
-
第847回
トピックス北欧製の密閉縦型製氷皿“アイスブレーカー”を衝動買い
-
第846回
トピックス今も愛用のThink手帳に迫るブギーボード「BB-21」を衝動買い
-
第845回
トピックスレガシーなタフスマホ「TORQUE G04」を5980円で衝動買い
-
第844回
トピックスEVERINGを衝動買い更新！ NEON BUZZで“指先決済”を3年延長
-
第843回
トピックスCtrl-Alt-Delに学ぶ人生のリセット術 Delete Key Ringを衝動買い
-
第842回
トピックスtemuで240W対応USBケーブルを衝動買い！ 本当に240Wって出るのか？ 測れるのか？
-
第841回
トピックステーブルが音を奏でる!? サウンドテーブルを衝動買い
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
ビジネスT教授の「戦略的衝動買い」〈目次〉
-
-
-