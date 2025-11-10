このページの本文へ

11月17日発売

ガンダム×「マルちゃん」コラボが激アツ！ シャリア・ブル専用「緑のたぬき」も登場

2025年11月10日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　東洋水産は、11月17日よりTVアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」とのコラボレーション商品「マルちゃん シャア専用 赤いきつねうどん」「マルちゃん シャリア専用 緑のたぬき天そば」を全国で数量限定発売します。

ガンダム ジークアクスとコラボ
パッケージを並べると“M.A.V.”の文字が

　パッケージには、今回のコラボのために描き下ろされたシャア・アズナブルとシャリア・ブルが登場。2つを並べると“M.A.V.”の文字が完成する特別デザインです。

▲マルちゃん シャア専用 赤いきつねうどん　254円

　コシのある太めのうどんに、かつお節とこんぶのだしをきかせた風味豊かなつゆを合わせています。シャア専用らしい“赤い”一味唐辛子が付きます。

　味付油揚げやたまご、かまぼこ、ねぎを具材に使用しています。東日本・西日本でだしの味が異なる仕様です。

▲マルちゃん シャリア専用 緑のたぬき天そば　254円

　なめらかで弾力のあるそばに、かつお節をベースとした醤油仕立てのつゆを合わせています。“緑の”あおさふりかけ付きです。

　具材は小えび天ぷら、かまぼこ、ねぎ。こちらも地域ごとに味の調整がされています。

GQuuuuuuXファン必見！

　ガンダムファンにも、赤いきつね・緑のたぬきファンにもたまらない一品です。パッケージを並べて楽しめるだけでなく、一味やあおさで味の違いを感じられるのも魅力。数量限定のため、見つけたら即ゲットがおすすめです。

※価格は税込み表記です。

©創通・サンライズ

