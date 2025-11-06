モスの「匠味」が17年ぶりに復活！黒毛和牛2枚の贅沢バーガー

モスバーガーは11月12日から、数量限定で「モスの匠味（たくみ） 黒毛和牛のダブルチーズバーガー」を全国の店舗（一部店舗を除く）で発売します。

17年ぶりのモスの匠味が復活

「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」

「モスの匠味」は、モスバーガーのハンバーガー作りの集大成として、2003年から2008年まで販売されていたプレミアムシリーズです。今回、約17年ぶりにその精神を受け継いだ新作として復活します。

▲モスの匠味 黒毛和牛のダブルチーズバーガー 890円



「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」は一頭買いした黒毛和牛パティをパティに使用。今回、黒毛和牛のモモ肉を合わせ、さらに、粗挽きで仕上げることで、弾力と歯ごたえ、旨みを引き出しています。



パティと専用スライスチーズを交互に2枚ずつ重ね、トマトをたっぷり使ったオニオントマトソースを合わせています。また、バンズは小麦の香りが広がる専用のプレミアムバンズを使用するなど、こだわりが詰まった仕様です。



お肉を楽しむための究極バーガー

バンズの表面には溶き卵を塗られていて、見た目にも高級感のある仕上がりなんだとか。やはり主役はお肉で、加工前のお肉を塩麴に漬け込むなど細部まで丁寧に設計された構成です。



モスバーガーが“本気で肉を味わう”ために作った特別な一品。ふだんのバーガーとは一線を画す重厚感で、まさに「ごちそうバーガー」と呼ぶにふさわしい存在。

モスらしいこだわりが詰まった一品。。数量限定なので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。