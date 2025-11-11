銀だこ「ぜったいお得な回数券」を数量限定発売！ 好きな「たこ焼」を選べる

築地銀だこは11月18日より、全国の店舗にて「ぜったいお得な回数券」を、期間・数量限定で発売する。

リアルにお得！「ぜったいお得な回数券」

銀だこが発売する「ぜったいお得な回数券」は、全国の築地銀だこ店舗で利用できる「お好きなたこ焼（1舟8個入り）」と引き換え可能なお得なチケット。



今回4枚セット（2354円）と11枚セット（5918円）の2種類を用意。

回数券の引き換え対象商品は、ぜったいうまい‼たこ焼（ソース）、ねぎだこ、てりたま、チーズ明太子、期間限定商品。



引き換え有効期間は12月1日から2026年5月31日まで。

また回数券購入時には、「銀だこスタンプカード」のスタンプを、回数券の枚数分つけてもらえる特典も（スタンプが貯まるとたこ焼が無料でもらえる銀だこのサービス）。



さらに、8日、18日、28日の“8のつく日”に回数券を購入すると、スタンプが2倍となる。

限定フレーバーが特にお得でおすすめ

通常商品の値段を確認したところ、人気ナンバーワンメニューの「ぜったいうまい‼ たこ焼」は持ち帰り669円（4舟だと2676円）。回数券を利用したほうがお手頃になること間違いなし。

さらに今期間限定で販売されている「九条ねぎマヨ 特製ソース」は持ち帰りだと777円（4舟だと3108円）なので、割引率が高い！

お気に入りのフレーバーを引き換えるもよし、まだ食べたことのないフレーバーや限定の味わいを引き換えるもよし！ 回数券の期限にだけは気をつけて、お得に楽しもう！

（※文中の価格はすべて税込）