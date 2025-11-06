カプコンは11月6日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM AUTUMN SALE」ついて、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにラインアップを追加してアップデートしたと発表。セール期間はデジタルストアやタイトルによって異なるので、下記を確認してほしい。

ニンテンドーeショップでは、Nintendo Switch 2専用モードも追加された『ストリートファイター6』をはじめ、「モンスターハンター」「逆転裁判」「鬼武者」「ロックマン」の人気シリーズ、初セールの『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』や『大神 絶景版』『Capcom Arcade Stadium Bundle』などがお買い得。

PlayStation Storeでは、『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』や『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』に代表される「デビル メイ クライ」シリーズ、「戦国BASARA」シリーズなどがお求めやすい価格でラインアップしている。

以下では、セールタイトルの一部をピックアップして紹介。ほかにも多数の人気作がラインアップしているので、詳細は「CAPCOM AUTUMN SALE」特設ページをチェックしてほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM AUTUMN SALE

特設ページURL：https://www.capcom-games.com/sale/sale08-6y5ke/ja-jp/

■ニンテンドーeショップ

2025年11月13日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_6

Switch 2 『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1+Vol.2）

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

Switch『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【67％オフ!!】：990円

Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3362円

セール価格【70％オフ!!】：990円

Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

■ニンテンドーeショップ

2025年11月20日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_2

Switch『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：990円

Switch『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【75％オフ!!】：1497円

Switch『モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.』（ゲーム本編）

通常価格：4063円

セール価格【75％オフ!!】：990円

Switch 2 『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【25％オフ!!】：2992円

Switch『大神 絶景版』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【67％オフ!!】：990円（税込）

Switch『Capcom Arcade Stadium Bundle』（ゲーム本編＋追加タイトル 31本）

通常価格：4000円

セール価格【70％オフ!!】：1200円

Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle』（ゲーム本編＋追加タイトル 31本）

通常価格：4000円

セール価格【70％オフ!!】：1200円

■ニンテンドーeショップ

2025年12月1日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale

Switch『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【66％オフ!!】：990円

Switch『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【60％オフ!!】：2396円

Switch『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6990円

セール価格【55％オフ!!】：3145円

Switch『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

Switch『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

Switch『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

Switch『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

Switch『鬼武者2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【20％オフ!!】：3192円

Switch『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

収録内容：『鬼武者』

『鬼武者2』

■PlayStation Store

2025年11月21日23時59分まで

PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

PS4『デビル メイ クライ HDコレクション ＆ 4SE バンドル』（ゲーム本編）

通常価格：6101円

セール価格【68％オフ!!】：1952円

PS4『戦国BASARA4 皇』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【68％オフ!!】：974円

PS4『戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY SET』（ゲーム本編＋追加コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

