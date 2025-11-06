ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにラインアップを追加！
Switch 2版『スト6』ほかをラインアップに追加！「CAPCOM AUTUMN SALE」が本日アップデート
カプコンは11月6日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM AUTUMN SALE」ついて、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにラインアップを追加してアップデートしたと発表。セール期間はデジタルストアやタイトルによって異なるので、下記を確認してほしい。
ニンテンドーeショップでは、Nintendo Switch 2専用モードも追加された『ストリートファイター6』をはじめ、「モンスターハンター」「逆転裁判」「鬼武者」「ロックマン」の人気シリーズ、初セールの『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』や『大神 絶景版』『Capcom Arcade Stadium Bundle』などがお買い得。
PlayStation Storeでは、『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』や『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』に代表される「デビル メイ クライ」シリーズ、「戦国BASARA」シリーズなどがお求めやすい価格でラインアップしている。
以下では、セールタイトルの一部をピックアップして紹介。ほかにも多数の人気作がラインアップしているので、詳細は「CAPCOM AUTUMN SALE」特設ページをチェックしてほしい。
【セール概要】
セール名：CAPCOM AUTUMN SALE
特設ページURL：https://www.capcom-games.com/sale/sale08-6y5ke/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
■ニンテンドーeショップ
2025年11月13日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_6
Switch 2 『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1+Vol.2）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
Switch『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【67％オフ!!】：990円
Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3362円
セール価格【70％オフ!!】：990円
Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
■ニンテンドーeショップ
2025年11月20日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_2
Switch『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：990円
Switch『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【75％オフ!!】：1497円
Switch『モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.』（ゲーム本編）
通常価格：4063円
セール価格【75％オフ!!】：990円
Switch 2 『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【25％オフ!!】：2992円
Switch『大神 絶景版』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【67％オフ!!】：990円（税込）
Switch『Capcom Arcade Stadium Bundle』（ゲーム本編＋追加タイトル 31本）
通常価格：4000円
セール価格【70％オフ!!】：1200円
Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle』（ゲーム本編＋追加タイトル 31本）
通常価格：4000円
セール価格【70％オフ!!】：1200円
■ニンテンドーeショップ
2025年12月1日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale
Switch『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【66％オフ!!】：990円
Switch『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【60％オフ!!】：2396円
Switch『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編 パック）
通常価格：6990円
セール価格【55％オフ!!】：3145円
Switch『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
Switch『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
Switch『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【25％オフ!!】：3742円
Switch『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
Switch『鬼武者2』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【20％オフ!!】：3192円
Switch『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：4990円
セール価格【25％オフ!!】：3742円
収録内容：『鬼武者』
『鬼武者2』
■PlayStation Store
2025年11月21日23時59分まで
PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
PS4『デビル メイ クライ HDコレクション ＆ 4SE バンドル』（ゲーム本編）
通常価格：6101円
セール価格【68％オフ!!】：1952円
PS4『戦国BASARA4 皇』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【68％オフ!!】：974円
PS4『戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY SET』（ゲーム本編＋追加コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。