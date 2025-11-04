AIで守り、Wi-Fi 7でつなぐ。次世代ルーター2機種が登場

エレコム、Wi-Fi 7対応ルーター2モデルを11月上旬発売へ——次世代高速通信で家庭のネット環境を刷新

エレコムは、次世代無線規格「Wi-Fi 7」に対応した最新ルーターを11月上旬より発売する。ラインアップは、10Gbps対応の上位モデル「WRC-BE72XSD-B」と、2.5Gbps対応の「WRC-BE65QSD-B」の2種類。価格はそれぞれ22,800円と18,800円となっている。

Wi-Fi 7で超高速・低遅延通信を実現

今回の新モデルは、Wi-Fi 7の先進技術を採用。MLO、マルチリソースユニット、プリアンブルパンクチャリングといった新機能を搭載することで、Wi-Fi 6を超える低遅延かつ超高速な無線通信を実現しているという。

さらに、Wi-Fi EasyMeshに対応し、複数台を連携させることで建物全体に安定した通信エリアを構築可能。両モデルとも5GHz帯で最大5,764Mbps（理論値）という圧倒的な伝送速度を誇り、ストリーミングやオンラインゲーム、テレワークなどあらゆる用途で快適な通信環境を提供する。

AIセキュリティ機能「SENSE」で家庭のネットを防御

両モデルには、エレコム独自のAIセキュリティ機能「SENSE」を搭載。不正アクセスやフィッシングサイトなど、悪質な攻撃をリアルタイムでブロックできるほか、「WPA3 Personal」による最新の暗号化技術で通信の安全性を確保している。

また、ゲストアクセス機能も備えており、訪問者にネット接続を提供しながらも、家庭内デバイスのセキュリティをしっかり守ることができる。

ビームフォーミングZとIPv6(IPoE)対応で快適な接続性を追求

さらに、「ビームフォーミングZ」技術を採用することで、iPhoneやAndroidスマートフォンなどのモバイル機器への接続性を最適化。場所を問わず安定した通信を維持できる。

IPv6(IPoE)にも対応しており、混雑の少ないルートでデータを送受信することで、よりスムーズなインターネット体験を実現。内蔵アンテナを採用したコンパクト設計ながら、高性能とデザイン性を両立したWi-Fi 7対応ルーターとして仕上げられている。