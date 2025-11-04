天丼てんやに冬限定「小柱とやわとろ葱のかき揚げそば」登場　とろっと甘い葱が主役！

天丼てんやは「小柱とやわとろ葱のかき揚げそば」を11月13日より発売します。

栃木県産のやわとろ葱を使った冬のかき揚げそば

天丼・天ぷら専門店「天丼てんや」では、季節ごとの味覚を楽しめるそばメニューを展開しています。冬の限定メニューとして登場するのが、栃木県産の“やわとろ葱”を使った「小柱とやわとろ葱のかき揚げそば」です。

▲小柱とやわとろ葱のかき揚げそば（店内飲食限定）

920円（そば大盛り＋120円）

てんや自慢のそばに香りの良い国産「海苔」の天ぷらをのせ、その上に、旨みたっぷりのイタヤ貝の「小柱」と、とろっとやわらかな食感と甘みが特徴の栃木県産「やわとろ葱」のかき揚げをトッピング。小皿に添えた大根おろしのさっぱりとした味わいと、ふわりと香るゆずがアクセントになるとのこと。

冷たいそばでさっぱりと楽しむのはもちろん、うどんや温かいそばに変更することもできます。

てんやはそばにも本気

天丼てんやでは今年2月から、提供するそばを“藪そば”に変更しており、季節ごとにそばメニューの展開にも力を入れています。

天丼てんやでは今年2月から、提供するそばを“藪そば”系統のそばにリニューアル。香りや歯ごたえ、コシのバランスが良く、そば本来の甘みをしっかり感じられるのが特徴です。「藪そば」は江戸そばの代表的な系統のひとつで、その特徴を楽しめるそばということですね。

そんなこだわりのそばに、冬の滋味・ネギを合わせた今回の一杯。寒い日にふらっと立ち寄って、すすりたくなるメニューです。

また、同日より冬限定の天丼メニューとして「蟹とふぐの冬天丼」も販売開始されますよ！ 関連記事：豪華すぎる！ てんやから「蟹もふぐも食べたい」が叶う冬の贅沢天丼

※価格は税込み表記です。