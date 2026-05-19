「MacBook Neo 13」向け保護フィルム登場　高透明＆反射防止の2モデルを展開

エレコムは、新たにMacBook Neo 13インチ用の画面保護フィルム2種類を発売した。これらのフィルムは高透明タイプと反射防止タイプがあり、どちらも価格は2,980円である。

高透明タイプのフィルムは、画面を鮮やかに見せることができる。指紋防止加工が施されており、指紋や皮脂汚れが付きにくくなっており、ついた場合でも簡単に拭き取れるという。さらに、ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防ぐことができる。特殊吸着層により、エアーレスタイプとなっており、時間が経つと気泡が目立たなくなる設計である。

一方、反射防止タイプは光の映り込みを抑え、目に優しい見やすい画面を実現する。こちらも指紋防止加工が施され、エアーレスタイプであるため、クリアな視覚体験を提供するとしている。また、両方のフィルムには抗菌機能が施されており、細菌の繁殖を防ぐことができ、JISの抗菌性試験をクリアしている。

両タイプともに、貼り付け面にはシリコン皮膜がコーティングされており、接着剤や両面テープを使わずに簡単に貼ることができる。また、専用ヘラ、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しており、簡単にきれいに仕上がる設計となっている。