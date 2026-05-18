エレコム、社員に“40万円相当の株式”付与へ　40周年記念インセンティブ制度を導入

エレコムは、創業40周年を記念して国内グループ会社の社員を対象に「エレコム 40周年 サンクス・ストック 400K」と呼ばれる新たな譲渡制限付株式インセンティブ制度を導入することを決定した。具体的には、2026年4月1日時点でエレコム社員持株会に加入し、本制度に同意した社員が対象となる。この制度は、40万円相当の譲渡制限付株式を社員一人ひとりに付与する予定だ。

本制度の導入目的は、40年にわたりエレコムの成長を支えてきた社員に感謝の意を示すとともに、今後の持続的成長に向けた人的資本経営を強化するためだという。株式の譲渡制限を設けることで、社員と株主との価値を共有し、中長期的な企業価値の向上を図ることを目指している。また、社員の資産形成を支援し、グループ内での帰属意識やエンゲージメントの向上を促進する。

制度の具体的な内容としては、持株会を通じて社員に株式が付与されるが、これには特別奨励金と呼ばれる金銭債権が利用される。この奨励金を社員が持株会に拠出し、持株会が会社に現物出資することで、社員は株式の発行または処分を受けることになる。株式の付与数は、割当決議日前日の終値を基準に算定される予定だ。

このインセンティブ制度は、最終的な内容や詳細が今後の取締役会で決定されるため、変更の可能性があるという。しかし、エレコムはこの制度を通じてグループ各社の一体感を醸成し、社員の長期的な活躍意欲を高めていく方針である。