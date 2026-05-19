磁石でピタッ！ “迷子にならない”USB Type-Cケーブル登場

エレコムは5月19日、デスク回りのケーブルを整える新製品「カチッとコネクターケーブル」を5月下旬にリリースすることを発表した。この製品は、磁石の力を利用してケーブルが迷子にならない設計となっており、使用するたびに「どこに行ったっけ？」と探さなくてもすむ便利さを提供する。
「カチッとコネクターケーブル」は、片側のコネクター部に磁石が内蔵されたUSB Type-C - USB Type-CとのUSB-A - USB Type-Cの2種類のケーブルを用意。最大60W電力供給対応のType-Cケーブルと15W供給対応のUSB-Aケーブルは、鉄製のデスクや壁にコネクターを固定でき、いつでも簡単に使用できる。この機能により、ケーブルを紛失するリスクを軽減し、デスク周りをよりスマートに整えることが可能だ。
「カチッとコネクターケーブル」は、難燃性素材と高い導電性を持つ金メッキピンを採用しており、安全性と信号の安定性を確保している。ナイロンメッシュの外被は傷や曲げに強く、Hi-Speed USB（USB2.0）によって最大480Mbpsのデータ転送も可能だ。また、オプションとして付属される両面シール付きメタルプレートを使えば、磁石が付かない場所でもコネクターをしっかり固定できる。
新しくリリースされる製品は、USB Type-C - USB Type-CケーブルとUSB-A - USB Type-Cケーブルのそれぞれでホワイトとブラックの2色展開。価格はUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが1,680円、USB-A - USB Type-Cケーブルが1,480円。
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