収納力×耐久性を両立。アウトドア派のためのNESTOUTギアケース

エレコム、軽量で頑丈なアウトドア用ギアケース「NESTOUTシリーズ」を11月上旬に発売

エレコムは10月28日、アウトドアシーンに最適なギアケース「NESTOUT（ネストアウト）シリーズ」を11月上旬に発売すると発表した。この新シリーズは、軽量ながらも高い耐久性を誇るポリカーボネート素材を採用し、LサイズとMサイズの2種類、ベージュとブラックの2色で展開される。

軽量＆高耐衝撃ボディを実現した真空成形デザイン

NESTOUTシリーズ最大の特徴は、真空成形による軽量かつ高い耐衝撃性を備えたボディ構造だ。外装にはポリカーボネート素材を採用しており、傷や汚れにも強く、汚れてもサッと拭くだけで清潔さを保てる。

内部には、モールシステム対応のカスタマイズ機構や大型ポケットを搭載。収納力と使いやすさを両立し、アウトドアギアの整理整頓をスムーズにする。

ギアを守るクッション構造とMOLLE対応設計

ケース内部には、耐衝撃クッションを備えた設計を採用。さらに、モジュラー式軽量装備運搬システム（MOLLE）にも対応しており、さまざまなギアをしっかり固定・保護できるという。

Lサイズには厚みのあるクッション5枚、Mサイズには3枚が付属しており、レイアウトは自由自在。用途に合わせて仕切りをカスタマイズできる点も魅力だ。

また、スタッキング（積み重ね）にも対応しており、キャンプ時の収納や自宅での保管時にもスペースを効率的に活用できる。



軽量性・耐衝撃性・収納性を兼ね備えたNESTOUTシリーズは、キャンプや登山、車中泊など、あらゆるアウトドアシーンで頼れる相棒となるだろう。