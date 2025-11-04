静電気もホコリもサヨナラ！ デスクを清潔に保つ新しい掃除ツール

エレコムは11月4日、ホコリの再付着を防止し、使わないときはマグネットでピタッと収納できるクリーニングブラシ2タイプを新たに発売した。ラインナップは、画面掃除に最適なモップタイプ「KBR-020AS」と、キーボードやフィギュアなど細かな部分の掃除に便利なブラシタイプ「KBR-021AS」の2種だ。

ディスプレイやOA機器に最適なモップタイプ【KBR-020AS】

モップタイプの「KBR-020AS」は、ディスプレイやOA機器の掃除に特化。やわらかく幅広い毛がホコリをしっかりキャッチし、長い毛足が機器を傷つけにくい設計となっている。さらに、帯電防止繊維を採用しており、ホコリを取り除くだけでなく、静電気も同時に除去して再付着を防ぐのがポイントだ。毛が汚れたときは、ぬるま湯で手洗いできるため、清潔に繰り返し使えるという。

キーボードやフィギュアの細部に強いブラシタイプ【KBR-021AS】

ブラシタイプの「KBR-021AS」は、同方向に整ったやわらかい毛が特徴。キーボードの隙間やフィギュアなど、細かい部分のホコリ取りに最適だ。こちらも帯電防止繊維入りで、静電気を除去してホコリの付きにくさをキープ。どちらのモデルもマグネット付きハンドルを備えており、デスクやキャビネットなどにスッと取り付けて収納できる。作業スペースをすっきり保ちながら、いつでもサッと使えるのが魅力だ。

デスクワーカーにうれしいポイント

モニターやキーボードのホコリ対策が一瞬で完了し、マグネット収納で机まわりもスッキリ。静電気防止設計でパソコン機器にもやさしく、エコ素材採用で環境にも配慮。毎日デスクに向かう人にこそ、ぴったりのクリーニングブラシだ。