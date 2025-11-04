収納上手の新定番。ガジェットも文具もすっきり収まるツールポーチ

エレコム、スタンド型ツールポーチを新発売。デスク上をスマートに整理できる大容量モデル

エレコムは11月4日、ワークツールをすっきり収納できる「スタンドタイプのツールポーチ」を11月上旬に発売すると発表した。価格は3,180円。

この新モデルは、化粧品やガジェットをまとめて持ち運べる大容量タイプの収納ポーチ。撥水加工が施されており、ちょっとした水濡れにも強い。さらに、持ち運びに便利なハンドル付きで、カラーはカーキ・グレー・ブラックの3色展開となっている。

デスクでも自立するスタンド型。整理整頓とデザイン性を両立

ツールポーチの素材には、上品な光沢感を放つオニオンステッチのキルティング生地を採用。大人カジュアルなデザインで、ワークスペースをスタイリッシュに演出する。

デスク上では自立式のツールボックスとして使うことができ、筆記用具や小物を効率的に整理できるのが特徴だ。内部には、ポータブルストレージやUSBメモリーなどを分けて収納できる4つのスリーブポケット、マウスなど厚みのあるアイテムに対応する2つの伸縮仕切り、さらにペンやケーブルをまとめて入れられるファスナー付きメッシュポケットを搭載。使いやすさと収納力を両立させた設計となっている。

個性とエコを両立する細部へのこだわり

外装にはチャームを取り付けられるループが備わっており、自分らしさを表現したいユーザーにも嬉しい仕様。撥水加工による耐久性に加え、環境配慮型製品であることを示す「THINK ECOLOGY」マークも表示されている。機能性だけでなく、エコへの取り組みを意識した製品づくりが感じられる。

まとめ

エレコムの新しい「スタンドタイプ・ツールポーチ」は、

・デスク上で自立して使える実用性

・ガジェットや文具を効率よく収納できる機能性

・大人のデスクに馴染む上品なデザイン

この3点を高次元で融合した、ワークスペースをスマートに整えるアイテムだ。