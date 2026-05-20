エレコムWi-Fiルーターなど対応「SkyLink DDNS」、5月26日に一時休止

エレコムおよびDXアンテナ製品が対応するSkyLink DDNSサービスが、5月26日に予定されているサーバーメンテナンスに伴い、一時的に停止されることが発表された。メンテナンスは同日14:00から15:00までの1時間を予定している。

メンテナンス期間中は、特設ページにおけるユーザー登録、変更、削除が一時的にできなくなる。このため、対応製品のIPアドレスが変更された場合、SkyLink DDNSでのホスト名によるアクセスに支障が出るという。同サービスは、無線LANルーターやアクセスポイント、Linux NAS、セキュリティカメラ、レコーダーなど、数多くの製品で活用されている。

主な対象製品として、エレコムの無線LANルーター（WMC、WRCシリーズ）、アクセスポイント（WABシリーズ）、Linux NAS（NSBシリーズ）、セキュリティカメラ（NCB、NCC、SCBシリーズ）、レコーダー（SRBシリーズ）が挙げられている。また、DXアンテナのセキュリティカメラ（CCE3C、CNE3Cシリーズ）、レコーダー（CCE3R、CNE3Rシリーズ）も対応しており、型番に関する詳細は各製品のマニュアルで確認できる。

メンテナンス中の不便を最小限にするため、事前に登録情報の確認を行うことが推奨されている。メンテナンス後は、サービスが再開され問題なく利用できる見込みだ。