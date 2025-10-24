Ryzen 7 7800X3D搭載ゲーミングPCが24万円台！ FRONTIER「スペシャル大感謝セール」開催中

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

FRONTIER、期間限定「スペシャル大感謝セール」開催！Ryzen 7 7800X3D＆Radeon RX 9070 XT搭載ゲーミングPCが超特価に

　FRONTIERダイレクトストアでは、10月24日から10月31日15時までの期間限定で、オンライン限定「スペシャル大感謝セール」を開催する。

　今回のセール最大の注目商品は、CPUに「Ryzen 7 7800X3D」、グラフィックスカードに「Radeon RX 9070 XT」を搭載したハイエンドモデル【FRGKA620ASR/WS1023/NTK】。価格245,980円という圧倒的なコストパフォーマンスで登場する。

ゲーマー必見！Ryzen 7 × Radeon RXの最強タッグが生む圧倒的パフォーマンス

　このゲーミングPCは、32GB DDR5メモリ1TB M.2 NVMe SSDを標準搭載。さらに、静音性に優れた750W ATX電源ユニットを採用し、高負荷時でも安定した動作を実現している。

　Ryzen 7 7800X3Dの高い処理性能と、Radeon RX 9070 XTのグラフィック描画力が組み合わさることで、最新ゲームを高解像度・高フレームレートで快適にプレイ可能。FPSやAAAタイトルを思う存分楽しみたいユーザーには、まさに理想の1台といえる。

スタイリッシュなピラーレスモデルも登場

　セールでは、シンプルかつ洗練されたデザインが魅力のピラーレスモデル「FRGPLMB650B/WS1008」など、他にも多彩なモデルが特別価格でラインナップ。

　近年人気のピラーレスケースは、見た目の美しさだけでなく、メンテナンス性の高さも支持されている。また、多数のモデルがWi-Fi 6EおよびBluetooth 5.3に対応しており、最新のワイヤレス通信環境をフルに活かせる点も大きな魅力だ。

　ハイパフォーマンスなゲーミング体験を求めるすべてのユーザーにとって、見逃せない絶好のチャンスとなっている。

