FRONTIER、Ryzen 7 9700X＆Radeon RX 7900 XT搭載ゲーミングPCを発売　ハロウィンセールでお得に登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　FRONTIERダイレクトストアは、10月31日から11月7日15時までの期間限定で、ハロウィンセールをFRONTIERダイレクトストアにて開催する。このセールの目玉は、最新のCPU「Ryzen 7 9700X」と「Radeon RX 7900 XT」を搭載したゲーミングPC「FRGHLMB650/WS1030」で、価格は233,800円だ。

　新発売のFRGHLMB650/WS1030は、AMDの最新プロセッサ「Ryzen 7 9700X」と、グラフィックカード「Radeon RX 7900 XT」を搭載したフラッグシップモデルだ。この組み合わせにより、4K解像度での高負荷なゲームプレイもスムーズに行うことができる。さらに、32GBのDDR5メモリや2TBのM.2 NVMe SSDも備え、高い処理速度と大容量のストレージを提供する。

　FRONTIERのハロウィンセールでは、このモデル以外にも、13万円台で購入できるエントリーモデルから、プロも納得のハイエンドモデルまで、全18種類のモデルが用意されている。これらの製品は、利用用途や予算に合わせて選ぶことが可能で、ゲーマーのみならず幅広いユーザーに対応する構成となっている。

　販売はWEB限定でFRONTIERダイレクトストアにて行われ、商品が完売した際には予告なく商品の入れ替えや価格変更がされる場合があるため、興味のある人は早めにセール会場を訪れることをお勧めする。

