MSI「FORGE GK320 RED JP」登場｜5,000万回耐久のメカニカルスイッチ搭載ゲーミングキーボード

MSI、「FORGE GK320 RED JP」を10月31日発売。カスタマイズ自在なメカニカルゲーミングキーボード

エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は、10月31日より新モデル「FORGE GK320 RED JP」を発売する。価格は5,580円。自分好みの打鍵感を追求したいゲーマーやクリエイターに向けた、コストパフォーマンスの高いメカニカルゲーミングキーボードだ。

高耐久のメカニカルスイッチを採用、キースイッチ交換も可能

FORGE GK320 RED JPは、フルサイズレイアウトを採用したメカニカルキーボードで、5,000万回以上のキーストローク耐久性を誇る。最大の特徴は、ユーザー自身でキースイッチを交換できる点だ。付属の引抜き工具を使えば、簡単にスイッチを取り外して自分の好みのタイプにカスタマイズできる。

右上にはボリュームダイヤルを搭載。ゲーム中や作業中でも直感的に音量調整が行える設計となっている。

取り外し可能なトップカバーとRGBバックライトを搭載

本体サイズは幅441×奥行134×高さ37mm、重量は約978g。トップカバーは取り外しが可能で、表面のクリーニングやメンテナンスも容易。さらに、傷や汚れからキーボードを保護する構造となっている。

バックライトにはRGB LEDを採用し、豊富なライティングエフェクトでデスク周りを彩る。対応OSはWindows 10以降。

高性能かつ手頃な価格で、幅広いユーザーにフィット

高機能ながら5,580円という手頃な価格設定で、ゲーマーからタイピング愛好家まで幅広い層に対応するのがFORGE GK320 RED JPの魅力だ。

製品の詳細仕様は、MSI公式ウェブサイトで確認できる。