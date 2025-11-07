【7,980円で750W】タイムリー「EMT750 Black」登場！ 80PLUS BRONZE認証の高コスパ電源ユニット

タイムリー、コスパ抜群のATX電源ユニット「EMT750 Black」を発表。80Plus BRONZE認証取得の750Wモデルが登場

タイムリーは、11月14日に新たな電源ユニット「EMT750 Black」を発売すると発表した。

80Plus BRONZE認証を取得した定格出力750WのATX電源で、7,980円という高コスパ価格を実現。

高効率と信頼性を両立した設計

「EMT750 Black」は、コストを抑えつつも性能に妥協しない電源ユニットだ。80Plus BRONZE認証により高い変換効率を確保し、内部には信頼性の高い日本製コンデンサを採用している。

さらに、Active PFC（効率98%）やEMIフィルターなど、品質にこだわったパーツを惜しみなく投入。これにより低発熱で高い安定性を実現している。

もちろん、過電圧、過電流、短絡などの7種の保護回路も搭載しており、安全性にも抜かりがない。

コンパクトながらパワフル。750W出力でハイエンドGPUも安心

本体サイズは幅150×奥行140×高さ86mm、重量は約1.4kg。コンパクトながら12Vラインは最大62A出力を誇り、CPUや最新GPUに安定した電力を供給できる。

ATX 24ピン、CPU 8ピン、PCIe 8ピン、SATA 15ピンと、主要な接続規格をすべてカバー。幅広い構成の自作PCに対応する設計だ。

動作温度範囲は-10～60℃と広く、夏場の高温環境や長時間稼働でも安定動作が期待できる。

安心の5年保証。発売日は11月14日

EMT750 Blackには5年間のメーカー保証が付属しており、長期運用にも安心感がある。

高効率・信頼性・安全性を兼ね備え、さらに7,980円という手頃な価格を実現したEMT750 Black。

初めての自作ユーザーはもちろん、コスパを重視したリプレイスにも最適な1台だ。