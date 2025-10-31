CFD販売、中国ID-COOLING製品の国内販売を開始　高性能CPUクーラーやケースファンが登場

CFD販売、ID-COOLING製品の国内取り扱いを開始 — 高性能CPUクーラーやケースファンを展開

シー・エフ・デー販売は、中国のID-COOLING社と正式に代理店契約を締結し、11月1日より同ブランド製品の取り扱いを開始することを発表した。

今回の取り扱い開始により、空冷・水冷CPUクーラーをはじめ、PCケースファン、M.2 SSDヒートシンク、CPU保護カバーなど、幅広い製品ラインアップが日本市場に登場する。すべての製品はオープン価格で、11月1日から順次発売される予定だ。

高冷却・高静音を両立するID-COOLING製品群

今回ラインナップされる製品には、空冷クーラー「SE-214-XT V2 BLACK」や「IS-53-XT BLACK」、さらに静音性を重視したケースファン「AS-120-K」などが含まれている。

CFD販売による国内サポート体制も強化

注目すべきは、サポート体制の一元化だ。前代理店であるアイネックス社の代理店シール付き製品も含め、CFD販売の代理店シールが貼付されたID-COOLING製品に対して、11月1日よりサポートが提供される。

サポートは専用Webフォームを通じて受け付ける形式で、購入後も安心して利用できる環境が整えられている。