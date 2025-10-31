RTX 5070 Ti登場！ MSIの新GPU「VENTUS 3X PZ OC」が発売、価格は15万2980円

MSI、最新GPU「GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X PZ OC」を発売 — 価格は15万2980円

エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は、10月31日より新型ビデオカード「GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X PZ OC」の販売を開始した。

価格は15万2980円。NVIDIAの最新Blackwellアーキテクチャを採用し、次世代のRTコアとTensorコアを搭載した高性能GPUだ。

トリプルファン搭載「TORX FAN 5.0」で高い冷却性能を実現

GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X PZ OCは、MSI独自設計の「TORX FAN 5.0」トリプルファンを採用し、高負荷時でも安定した冷却性能を発揮する。

さらに、電源ケーブルをバックプレート下に隠せる「Zero-Trace Power Path」機能を搭載。内部配線をスッキリとまとめ、美しいビルドを実現する。

外観はホワイト基調のデザインで、白系のPCケースとの相性も抜群。スタイルと機能性を両立した1枚となっている。

4画面出力対応、16GB GDDR7メモリで安定のパフォーマンス

出力端子はDisplayPort 2.1b×3とHDMI 2.1b×1を搭載し、最大4画面出力をサポート。

サイズは約303×121×49mm、重量は約1077g。16GBのGDDR7メモリと8960基のCUDAコアを備え、ゲームからクリエイティブ作業まで安定したパフォーマンスを提供する。

保証期間も2年間に延長されており、安心して長く使用できるのもポイント。購入はMSI公式サイトおよび正規代理店から可能だ。