Pixioの27インチゲーミングモニター「PX278 WAVE」に新カラー登場｜WQHD・180Hz・HDR10対応

Pixio「PX278 WAVE」に新色イエロー登場！27インチ・WQHD・180Hz対応の高性能ゲーミングモニター

Hameeが展開するゲーミングモニターブランド 「Pixio（ピクシオ）」 は、人気モデル「PX278 WAVEシリーズ」に新カラー「イエロー」を追加した。価格は39,980円に設定されている。

ゲーマーの個性を彩る新色「イエロー」

Pixioは、プレイヤー一人ひとりのスタイルを尊重し、デザイン性と機能性を兼ね備えた製品を展開しているブランドだ。

今回登場するイエローカラーは、既存のホワイト・パステルブルー・パステルピンクに続く新たなバリエーション。

自分の世界観に合ったゲーミング環境を作りたいユーザーにとって、理想のデスクを完成させるアクセントとなるだろう。

高速・高画質を両立する27インチ WQHD Fast IPSモニター

「PX278 WAVE」は、27インチ・WQHD解像度・180Hzリフレッシュレートを備えたゲーミングモニター。

Fast IPSパネル 採用により、鮮明な色再現と広い視野角を実現。動きの速いFPSやアクションゲームでもブレの少ない滑らかな映像を提供するとしている。

さらに、HDR10 に対応し、明暗のコントラストを美しく再現。

加えてFreeSync PremiumおよびG-SYNC Compatibleに対応しており、どんなGPU環境でも快適なゲームプレイをサポートする。

デザイン・アクセサリーも統一感のある仕上がり

外観デザインにもこだわり、電源ケーブルとDisplayPortケーブルはホワイトで統一。

イエローカラーの本体とのコントラストが映えるスタイリッシュなデザインとなっている。

購入後も安心できるよう、Pixio公式ストアでは3年間の製品保証と30日間の無料返品サービスを提供。

販売は公式ストアのほか、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングでも行われる。