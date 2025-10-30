COUGARの新水冷クーラー「POSEIDON VISTEK ARGB」登場｜1.9インチディスプレイ＆LGA1851/AM5対応

COUGARの新作水冷クーラー「POSEIDON VISTEK ARGB」シリーズが登場

PCパーツブランド「COUGAR」から、新たな水冷クーラー「POSEIDON VISTEK ARGB 240」と「POSEIDON VISTEK ARGB 360」が、10月31日より発売される。

想定市場価格は「POSEIDON VISTEK ARGB 240」が13,580円、「POSEIDON VISTEK ARGB 360」が15,980円。

リアルタイムでシステム状態を確認できるデジタルディスプレイ搭載

新シリーズ「POSEIDON VISTEK ARGB」は、PC用水冷クーラーの新たなスタンダードを目指すモデル。水冷ヘッドには1.9インチのデジタルディスプレイを搭載しており、CPU温度やファン回転数、TDPなどをリアルタイムで表示可能だ。

ユーザーは常にシステムの状態をひと目で確認でき、安定したパフォーマンス管理を行える。

静音性とデザイン性を両立した「UNITY ARGB」ファン採用

クーラーには一体成型の「UNITY ARGB」シリーズファンを採用。複数のファンをシングルフレームにまとめる構造で、取り付けの簡単さと高い静音性を実現している。

さらに、熱伝導効率を高めた高効率ラジエーターを搭載。表面積を拡大することで放熱性能を強化し、長時間の高負荷動作でも安定した冷却性能を発揮する。

360°回転式ヘッドと広い互換性 ― 最新CPUにも対応

POSEIDON VISTEK ARGBシリーズのヘッドは360°回転式デザインを採用。設置方向に左右されず、常にディスプレイ情報を正しい向きで表示できるのが特長だ。

対応ソケットはIntel LGA1851およびAMD AM5をサポートしており、最新世代のCPUにも柔軟に対応する。さらに、5年間の長期保証も付帯しており、長く安心して使用できる製品となっている。

まとめ

COUGARの「POSEIDON VISTEK ARGB」シリーズは、見た目の美しさと実用性を兼ね備えたハイパフォーマンス水冷クーラー。

PC自作ユーザーやゲーミングPCユーザーにとって、性能・デザイン・静音性のすべてを満たす選択肢として注目のモデルだ。