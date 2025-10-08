東京駅のすぐそばに「感性のオアシス」が誕生！　大手町の新ギャラリーで“越境”する8人の才能に出会う

美術館やパブリックアートなど、多くのアートスポットを有する大丸有エリア。新たなアートスペース「CADAN大手町」がオープンします。

新スペース「CADAN大手町」が始動

一般財団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパン（CVJ）は一般社団法人日本現代美術商協会（CADAN）と協業し、三菱地所株式会社の協力のもと、TOKYO TORCH 銭瓶町ビルディング1階の「ぜにがめプレイス」にて「CADAN大手町」としてスペース運営を再始動します。2～3週間ごとの期間でCADANのメンバーギャラリーが交代で企画展を開催します。

新スペースでの記念すべき第一回目の展覧会は、関西を拠点にする４軒のギャラリーが［Yoshiaki Inoue Gallery（大阪）、The Third Gallery Aya（大阪）、MORI YU GALLERY（京都）、FINCH ARTS（京都）］がそれぞれの視点から「越境」をテーマに選んだ8人のアーティストの作品を紹介します。

「Transcending Borders 越境」

会期：2025年10月31日（金）～11月21日（金）

作家：井上廣子、笠原恵実子、黒田アキ、谷本真理、福岡道雄、藤安淳、藤原康博、松谷武判

大手町の新たなアートスポットに期待が高まります！

CADAN大手町

住所：東京都千代田区大手町2丁目6-3銭瓶町ビルディング1階

営業時間：火〜土 12:00～19:00 展覧会最終日～17:00

定休日：日・月・祝