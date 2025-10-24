1.5万円分の特産品GET！ 都内アンテナショップで日本一周スタンプラリー開幕

有楽町の東京交通会館をはじめ、東京駅周辺にはアンテナショップがたくさん。アンテナショップをめぐるだけでも日本中を旅しているみたいな気分になれます。

現在、都内アンテナショップの周遊イベントが開催中。ショップをめぐってスタンプを集めたり、オンラインでクイズに参加すると各地の特産品が当たります。なんだかんだ、私もまだ行ったことのないショップも多いし、これを機に全国巡っちゃおうかな。

都内で気軽に全国巡り

都内のアンテナショップで、『全国の“推し”発見！東京で日本一周「都内アンテナショップ周遊イベント」』が開催されています。

以下のイベントに参加して応募すると、抽選で1,000名様（第1弾、第2弾合計）に日本各地の特産品の詰め合わせをプレゼント。アンテナショップガイドブックはスタンプラリー参加店舗で配布予定です。

都内アンテナショップ周遊 全国推し発見 スタンプラリー

開催期間：（第1弾）2025年10月29日（水）～12月14日（日）

（第2弾）2026年1月8日（木）～2月28日（土）

※スマートフォン、アンテナショップガイドブックのいずれかで参加いただけます。

東京都内にある対象アンテナショップをめぐり、ご当地スタンプを集めます。今年は縦、横、斜めのいずれか一列のスタンプが揃ったらビンゴが成立し、プレゼントに応募可能。ビンゴ賞は5000円相当のお菓子、お酒、ご飯の共の各コース抽選で100名ずつ。ビンゴを達成した列の数が応募口数となるので当選確率がアップします。さらに全店舗のスタンプを集め、3枚すべてのビンゴカードをコンプリートすると、コンプリート賞として応募者の中から抽選で被災地の特産品詰め合わせ（1万5000円相当）が、石川県、山形県の各コース抽選で5名ずつに当たります。

オンラインでどこでも参加！全国推し発見 クイズラリー

開催期間：（第1弾）開催中～12月14日（日）

（第2弾）2026年1月8日（木）～2月28日（土）

オンラインで参加できる、日本各地の特産品、グルメ、観光情報にまつわるクイズラリー。クイズの正解数に応じて日本各地の特産品が抽選で当たります。全問正解した人にはコンプリート賞も用意。10問正解で3,000円相当の人気ショップの商品詰め合わせ、コンプリートすると10,000円相当の特産品が抽選で当たります

都内アンテナショップを周遊してみんなの推しをシェアしよう #全国推し発見キャンペーン

開催期間：2025年10月29日（水）～2026年2月28日（土）

※クイズラリー、スタンプラリーに参加している店舗が対象となります。参加店舗は「アンテナショップ周遊イベント 参加店舗一覧.pdf」でご確認ください。

対象のアンテナショップで購入した商品の写真またはアンテナショップに併設しているレストラン等で飲食した際の料理の写真を撮って、公式アカウントをフォローのうえ、「#全国推し発見」をつけてInstagramに投稿すると、アンテナショップ厳選詰め合わせが抽選で当たります。

全国の“推し”発見！東京で日本一周「都内アンテナショップ周遊イベント」

開催期間：第1弾 2025年10月29日（水）～12月14日（日）

第2弾 2026年1月8日（木）～2月28日（土）