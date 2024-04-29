ASRock「PRO-650G」発売｜ATX3.1対応の80PLUS GOLD電源が8,980円で登場！

　ASRockは、10月27日より新しい電源ユニット「PRO-650G」の販売を開始した。本製品は Intelの最新規格「ATX3.1」 に対応しており、Amazon限定で発売される。価格は8,980円と、性能に対してコストパフォーマンスの高いモデルだ。

　「PRO-650G」は、80 PLUS GOLD認証を取得した高効率モデルで、定格出力650Wを実現。フラットタイプの直結ケーブルを採用し、エアフローを妨げないスマートな内部構造を備えている。また、120mmの低ノイズファンを搭載し、静音性と冷却性能を高次元で両立している。

　安全性にも妥協はない。OCP、SCP、OVP、UVP、OTP、OPPといった6種類の保護回路を完備。さらに、3年間のメーカー保証も付帯しており、長期間の使用にも安心して対応できる設計となっている。サイズは幅140mm×奥行150mm×高さ86mmとコンパクト。

　「PRO-650G」は、ゲーマーやクリエイターなど、安定した電力供給を求めるユーザーに最適な電源ユニットだ。静音性・効率性・安全性のすべてをバランスよく備え、ハイパフォーマンスを求めるPCユーザーにとって理想的な選択肢となるだろう。

