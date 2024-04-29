ASRock「Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB」登場　RDNA 4搭載GPUがドスパラ限定で発売開始

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

ASRock、最新GPU「AMD Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB」を日本で発売
―― ドスパラ限定、53,980円で10月31日登場

　ASRockは10月27日、最新ビデオカード 「AMD Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB」 を10月31日より日本国内で販売開始すると発表した。

　価格は53,980円ドスパラ限定モデルとして登場する。

RDNA 4アーキテクチャ採用で高性能を実現

　ASRockの新GPU「AMD Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB」は、AMDの最新アーキテクチャ「RDNA 4」 を採用し、16GBのGDDR6メモリ を搭載。

　さらに、最大ブーストクロック3230MHzゲームクロック2620MHz の高クロック設計により、4K解像度でも滑らかで没入感のあるゲーム体験を提供する。

　また、32基のCompute Units を搭載し、DirectX 12 Ultimate に対応。レイトレーシングや高度なビジュアル表現にも対応するなど、最新世代ならではのグラフィック性能を発揮する。

冷却性能と静音性を両立する設計

　ASRockらしいこだわりとして、スイッチでオン／オフ切り替えができるLEDインジケーターを搭載。見た目のカスタマイズ性も楽しめる。

　冷却機構にはStriped Axial Fanファンを採用したトリプルファン設計を採用し、高効率なエアフローで安定した動作を実現。

　さらに、低負荷時にはファンが完全に停止する「0dBサイレントクーリング」機能も備え、静音性を重視するゲーマーにも最適だ。

　ゲーミングPCのアップグレードを検討しているユーザーにとって、有力な選択肢となりそうだ。

