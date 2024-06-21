AmazonブラックフライデーでASRock最新マザーが最大34%OFF。Z890・B860など人気モデルが特価に

CFD販売は、11月24日から12月1日にかけてAmazonで開催される「ブラックフライデー」と、11月21日からの「先行セール」において、最大34%OFFの特別なセールを実施する。このセールでは、多数の製品が対象となっており、お得に購入できる機会となっている。

セールの対象製品には、ASRockのZ890、B860、B760、H610、X870、B850、B650、A620チップセットマザーボードや、小型ベアボーンのDESKMEET X600/B/BB/BOX/JP、DESKMINI X600/USB4/B/BB/BOX/JPなどが含まれている。割引率は最大で34%となっており、普段では手に入れにくい価格で高性能なPCパーツを購入するチャンスだ。

購入は、Amazonの公式ページにて可能。商品ページはそれぞれの製品について詳しい情報を提供しているため、自分のニーズに合ったアイテムを探しやすい。セール期間中、掲載価格は変動する可能性があるので、購入を検討している場合は早めにチェックすることをおすすめする。