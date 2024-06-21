AmazonブラックフライデーでASRock最新マザーが最大34%OFF。Z890・B860など人気モデルが特価に

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　CFD販売は、11月24日から12月1日にかけてAmazonで開催される「ブラックフライデー」と、11月21日からの「先行セール」において、最大34%OFFの特別なセールを実施する。このセールでは、多数の製品が対象となっており、お得に購入できる機会となっている。

　セールの対象製品には、ASRockのZ890、B860、B760、H610、X870、B850、B650、A620チップセットマザーボードや、小型ベアボーンのDESKMEET X600/B/BB/BOX/JP、DESKMINI X600/USB4/B/BB/BOX/JPなどが含まれている。割引率は最大で34%となっており、普段では手に入れにくい価格で高性能なPCパーツを購入するチャンスだ。

　購入は、Amazonの公式ページにて可能。商品ページはそれぞれの製品について詳しい情報を提供しているため、自分のニーズに合ったアイテムを探しやすい。セール期間中、掲載価格は変動する可能性があるので、購入を検討している場合は早めにチェックすることをおすすめする。

■関連サイト

ASRock トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
02月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
2018年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
10月
11月
12月
2017年
01月
02月
03月
04月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2016年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
11月
12月
2015年
02月
04月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2014年
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2013年
01月
05月
06月
07月
10月
11月
12月
2012年
01月
03月
04月
05月
06月
08月
09月
10月
11月
2011年
01月
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2010年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2009年
04月
08月
10月
2008年
01月
02月
2007年
02月
03月
06月
07月
08月
11月
2006年
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
2005年
07月
10月
2004年
08月
09月