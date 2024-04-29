ASRockが新GPU「AMD Radeon AI PRO R9700 Creator」を発表　RDNA 4と32GBメモリでAI処理を加速

ASRock、ワークステーション向け「AMD Radeon AI PRO R9700 Creator 32GB」を発売 AIとレンダリング性能を強化

ASRockは10月27日、ワークステーション向けの最新ビデオカード「AMD Radeon AI PRO R9700 Creator 32GB」を10月28日より国内で販売開始すると発表した。価格は259,800円で、最新のAI処理と高度なレンダリング技術を搭載したクリエイター向けモデルとなる。

圧倒的な処理性能とRDNA 4アーキテクチャ搭載

ASRockの新GPU「AMD Radeon AI PRO R9700 Creator 32GB」は、AMDの最新技術を採用したハイエンドビデオカードだ。

32GBのGDDR6メモリを256ビットメモリバスでサポートし、最先端のRDNA 4アーキテクチャと64基のコンピュートユニットを搭載。これにより、大規模なAIモデルのトレーニングや、高精細な3Dレンダリングをスムーズに処理できる。

最大2920MHzブーストクロック、PCIe 5.0対応で高帯域を実現

GPUの動作クロックは最大2920MHzのブーストクロック、2350MHzのゲームクロックを誇る。

さらに、PCI Express 5.0に対応し、最新のDisplayPort 2.1aを4基搭載。高速データ転送と高解像度出力に対応することで、クリエイターやエンジニアの制作環境を強力にサポートする。

2スロット設計の冷却システムには、ブロワーファンとベイパーチャンバーを採用。これにより優れた放熱性能を確保し、ASRock独自のスーパーアロイコンポーネントが高い耐久性と安定した動作を実現している。

プロフェッショナル向け機能も充実

「AMD Radeon AI PRO R9700 Creator 32GB」は、AMDの専用ソフトウェアROCmをフルサポート。AI開発やクリエイティブ制作に最適化されたワークフローを実現する。

また、Microsoft DirectX 12 Ultimateにも対応しており、最先端のゲームレンダリングやリアルタイムレイトレーシングにも対応。プロの制作環境だけでなく、次世代のゲーム体験も楽しめる万能GPUとなっている。