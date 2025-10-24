このページの本文へ

ASRock「RX 9070 XT」登場！ 64CU＆RDNA 4アーキテクチャで次世代性能を解放

2025年10月24日 15時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

ASRock、次世代GPU「AMD Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB」を10月31日発売。99,800円

　ASRockは、最新ビデオカード「AMD Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB」を10月31日より発売すると発表した。価格は99,800円となっている。

RDNA 4アーキテクチャ採用、最新ゲームを極限の品質で

　新製品のRadeon RX 9070 XT Challenger 16GBは、AMDの次世代RDNA 4アーキテクチャを採用。

　64基のコンピュートユニットに加え、第3世代RTアクセラレータおよび第2世代AIアクセラレータを搭載し、最新ゲームタイトルを高解像度・高フレームレートで快適に楽しめるよう設計されている。

　最大2970MHzのブーストクロック20Gbpsのメモリ速度256ビットのメモリバス幅を備え、ゲーミングからクリエイティブ用途まで幅広く対応する。

トリプルファン＆静音設計で高冷却と静音性を両立

　冷却システムにはトリプルファン設計を採用。ASRock独自のストライプドアキシャルファンがエアフローを最適化し、発熱を効率的に抑制する。

　さらに、0dBサイレントクーリング機能により、低負荷時はファンが完全停止。静音性と省エネ性を両立しているのも大きな魅力だ。

　また、LEDインジケーターを搭載し、ワンタッチでON/OFFの切り替えが可能。接続面ではDisplayPort 2.1aHDMI 2.1bに対応し、最新規格のPCI Express 5.0もサポートしている。

