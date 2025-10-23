【最大3,800MB/s】USB4対応の外付けSSDケース「OWC Express 4M2」登場　M.2 NVMe×4基搭載で爆速RAID構成も

USB4対応の高性能外付けSSDケース「OWC USB4 Express 4M2」を発売 — 最大4枚のM.2 NVMe SSDを搭載可能

アミュレットは、10月31日にUSB4対応の新型外付けSSDケース「OWC USB4 Express 4M2」を発売する。価格はオープン価格で、参考価格は49,500円。全国のパソコン周辺機器取扱店やオンラインショップで購入できる。

最大4枚のM.2 NVMe SSDに対応、USB4接続で高速転送を実現

「OWC USB4 Express 4M2」（以下、本製品）は、USB4規格対応の外付けストレージケースで、最大4枚のM.2 NVMe SSDを搭載可能。コンパクトな筐体ながらソフトウェアRAIDに対応し、最大3,800MB/sのデータ転送速度を実現している。動画編集や大容量データ処理など、高速ストレージ性能を求めるクリエイターに最適な製品だ。

Mac・Windows両対応、macOSでは起動ディスクとしても利用可能

本製品はMacとWindowsの両OSに対応し、macOSでは起動ディスクとしての利用も可能。サイズは幅60×奥行178×高さ139mmで、重量は約1.4kg（本体のみ）。USB4ポートを使用することで理論値40Gbpsの高速通信を実現し、特に4K映像編集やプロフェッショナルなデータ処理環境で威力を発揮する。

コンパクトながら高性能な設計により、映像制作やデータ分析などプロユーザーのニーズに応える外付けストレージケースとなっている。

付属アクセサリーと保証も充実、購入後すぐに使える安心設計

製品には専用縦置きスタンドやUSB4ケーブルなどが同梱されており、購入後すぐにセットアップが可能。また、2年間のセンドバック保証が付属しており、長期的な使用にも安心だ。全国の主要販売店およびAmazonなどのオンラインストアで販売予定。

OWC USB4 Express 4M2は、映像制作、データバックアップ、大容量ファイル管理など、高速かつ信頼性の高いストレージソリューションを求めるユーザーにとって理想的な選択肢といえる。