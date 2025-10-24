このページの本文へ

家じゅうどこでも快適Wi-Fi！ NEC「Aterm 3000D4AX」で通信ストレスを解消

2025年10月24日 10時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

NECプラットフォームズ、Wi-Fi 6対応ホームルーター「Aterm 3000D4AX」を11月20日発売

　NECプラットフォームズは、最新規格Wi-Fi 6（IEEE 802.11ax）に対応した4ストリームWi-Fiホームルーター「Aterm 3000D4AX」を、11月20日に発売する。価格はオープン価格で提供される。

高速通信＆広範囲カバーを実現するWi-Fi 6対応モデル

　「Aterm 3000D4AX」は、Wi-Fi 6の最新技術を採用し、最大2402Mbpsの高速無線通信を実現。動画ストリーミングやオンラインゲーム、在宅勤務など、複数デバイスを同時に利用する場面でも快適な通信を維持できるとしている。

　さらに、メッシュ中継機能を搭載しており、複数のルーターを連携させることで、家全体をカバーする安定した通信エリアを構築できるのが特長だ。

クラウド型管理サービス「NetMeister Home」に対応予定

　本製品は、クラウドベースの統合管理サービス「NetMeister Home」に対応予定。回線サービス事業者は、遠隔から設定変更や稼働監視、宅内Wi-Fiの可視化を行うことができ、業務負荷を軽減するという。

　これにより、より効率的な運用管理が可能となり、サポート品質の向上と販売拡大が期待されている。

スマホアプリで直感的に操作・管理が可能

　専用アプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を利用すれば、スマートフォンからインターネット経由で宅内ルーターの設定変更や状態確認、メンテナンスが可能となる。

　また、ヒートマップ機能により、Wi-Fi通信速度を色で可視化。電波の強弱を直感的に把握できるため、最適な設置場所の確認にも役立つ。

