ASUS「ROG Falchion Ace HFX」発表　磁気スイッチ×8000Hzの高速65％ゲーミングキーボード

ASUS、磁気スイッチ採用の日本語配列65％ゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX」を発表

ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から、日本語配列の磁気スイッチを搭載した新型65％コンパクトゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace HFX Gaming Keyboard」を発表した。発売日は10月31日。

高速・高耐久のROG HFX磁気スイッチを採用

ROG Falchion Ace HFXには、ASUS独自のROG HFX磁気スイッチが採用されている。このスイッチは高速かつ高精度な入力を実現し、1億回の打鍵にも耐える高い耐久性を誇る。

さらに、作動点を0.1mm～4.0mmの範囲で自由に調整可能。多機能ボタンやタッチパネル、専用ソフトウェア「Armoury Crate」を使えば、ユーザーの好みに合わせたカスタマイズが簡単に行えるという。

8000Hzの超高速ポーリングレート＆ラピッドトリガー機能

本モデルは、ポーリングレート8000Hzに対応しており、一般的なゲーミングキーボードと比べて最大8倍の応答速度を実現。

また、ラピッドトリガー機能を搭載しており、特にWASDキーなど頻繁に使用するキーで、瞬時の反応を可能にする設定が行える。FPSやアクションゲームでの操作精度を高めたいユーザーに最適だ。

2台のPCを簡単切り替え、コンパクトでも高機能

キーボード背面には2つのUSB-Cポートを装備。これにより、2台のPCをシームレスに切り替えることができる。

コンパクトな65％サイズながらも、必要な操作性をしっかり確保し、デスク周りをすっきりとまとめられるデザイン性も魅力だ。

打鍵音を抑える静音設計と高い快適性

さらに、5層の耐振動・消音フォームとガスケットマウント構造を採用。打鍵時の振動やノイズを効果的に吸収し、静かで快適なタイピング体験を提供する。

長時間のプレイや作業でも集中力を途切れさせない、プロ仕様の設計が光る。