AMD Ryzen 7 9700X＆RTX 5070 Ti搭載ハイスペックPCがセール価格に！ 10月24日まで限定開催

FRONTIER、期間限定「超得！大感謝セール」開催中 ─ Ryzen 7 9700X×RTX 5070 Ti搭載モデルが注目！

FRONTIERは、10月17日から10月24日15時までの期間限定で「超得！大感謝セール」を実施する。今回の目玉は、最新スペックを搭載したハイパフォーマンスモデル「FRGHLMB650/WS825」だ。価格は269,800円。AMDの最新CPU「Ryzen 7 9700X」と、NVIDIAの新世代GPU「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載し、ゲーミングからクリエイティブ作業まで幅広い用途に対応する。

高性能と快適性を両立した「FRGHLMB650/WS825」

「FRGHLMB650/WS825」は、空冷CPUクーラーに加え、32GBのDDR5メモリと1TB M.2 NVMe SSDを標準搭載。複数のアプリを同時に扱うマルチタスクや、高負荷なレンダリング作業でも快適に動作する。

通信面ではWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応し、最新の無線環境を提供。さらに、80PLUS PLATINUM認証の750W静音ATX電源を採用し、高効率な電力供給と静音性を両立している。

ASRockコラボモデルも登場「FRGKB550ASR/WS1015/NTK」

また、ASRockとのコラボレーションモデル「FRGKB550ASR/WS1015/NTK」もラインナップ。価格は146,800円。

こちらはAMD Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT（16GB）を搭載し、コストパフォーマンスに優れた構成だ。ゲーミングPCデビューを考えるユーザーにも最適で、600W 80PLUS PLATINUM静音電源により安定したプレイ環境を実現している。

全18機種が特価！

FRONTIER公式サイトでは、全18機種の特選モデルを特価販売中。個性的なピラーレスデザインモデルなど、見た目にもこだわったPCも揃う。

購入を検討している人は早めに公式サイトをチェックしておきたい。