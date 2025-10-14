FRONTIERから新作ゲーミングチェア登場！ 1万円台で買える多機能モデルが発売開始

　インバースネットは、オリジナルBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、新たにゲーミングチェアを発売した。価格は1万円台と手に取りやすい設定だ。詳細は公式オンラインショップ「FRONTIERダイレクトストア」で確認できる。

　新登場のFRONTIERゲーミングチェアは、名前の通りゲームプレイに最適化されているだけでなく、在宅ワークやオフィス環境にもおすすめできる多機能チェアだ。背中から頭部までしっかり支えるハイバック仕様を採用し、リクライニング機能や高さ・角度を調整できるアームレストを搭載。長時間座っても体への負担を軽減する設計となっている。

　さらに、3種類のデザインとカラーバリエーションが用意されており、利用シーンや好みに合わせて選べるのも魅力。インバースネットは「快適な座り心地と集中力を長時間維持できるよう設計した」と説明している。

　ラインナップは次の3モデル。いずれも通気性に優れた素材と高密度クッションを採用し、快適性と耐久性を両立している。

FGC04-RD（レッド×ブラック）：19,800円

FGC04-BL（ブルー×ブラック）：18,700円

FGC04-BK（ブラック×レッド）：17,600円

　すべて未組立品での販売となる。

　FRONTIERゲーミングチェアは、FRONTIERダイレクトストアで購入可能だ。ゲーミング用途だけでなく、リモートワークやクリエイティブ作業など、長時間座り続ける現代人のライフスタイルにもマッチした設計となっている。

