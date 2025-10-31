秋葉原ほか全国で“PC・タブレット祭り”開催中｜Surface・iPadが安い！

ショップインバース、全国の対象店舗で「秋の大感謝祭 第1弾」を開催！SurfaceやiPadが特価に

インバースネットが運営する中古パソコン＆デジタル機器専門店「ショップインバース」は、10月31日18時から11月14日までの期間限定で、「秋の大感謝祭 第1弾」を開催する。

対象店舗は、ショップインバース秋葉原2号店、日本橋1号店、名古屋店、札幌店、高田馬場店など。人気モデルを特別価格で提供する注目のセールとなっている。

目玉商品はSurface Laptop Go 3とiPad 2019

今回の大感謝祭で注目を集めるのは、マイクロソフトの軽量ノートPC「Surface Laptop Go 3」と、Appleの「iPad（2019）Wi-Fi 32GB」だ。

Surface Laptop Go 3：69,800円

スタイリッシュでコンパクトなデザインが特徴のSurface Laptop Go 3は、日常使いにぴったりのモバイルノート。Core i5-1235Uプロセッサ、8GBメモリ、256GB SSDを搭載し、Windows 11とMicrosoft Office 2021 Home＆Businessをプリインストール。12インチ（1536×1024）ディスプレイと無線LAN機能を備え、ビジネスにも即戦力の1台だ。

iPad（2019）Wi-Fi 32GB：13,800円

第7世代モデルの10.2インチディスプレイを搭載した中古Bランク品。13,800円で提供されており、サブ端末や学習用、動画視聴など幅広い用途に活用できる。iPadの拡張性を求めるユーザーには、コストパフォーマンスの高い選択肢だ。

注意事項と開催情報

いずれの商品もお一人様1台限りの販売となっており、バッテリーは保証対象外となる点に注意が必要。

キャンペーンの詳細や在庫状況は、ショップインバース公式サイトで確認可能だ。この秋、デジタルデバイスをお得に手に入れる絶好のチャンスを見逃さないようにしたい。