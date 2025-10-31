FRONTIER XNシリーズ発売決定！ AI処理にも強いCore Ultra 7＋RTX 5060搭載モデルが登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 
 

　インバースネットは10月31日、自社ゲーミングブランド「FRONTIER」から、新型ゲーミングノートPC「XNシリーズ」を発売すると発表した。本シリーズは、16インチQHD液晶ディスプレイと180Hzの高速リフレッシュレートを備え、FPSやアクションゲームはもちろん、動画編集やCG制作といったクリエイティブ作業まで快適にこなせるハイパフォーマンスモデルだ。

　搭載CPUには「インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255HX」、GPUには「NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を採用。最新世代のCPUとGPUの組み合わせにより、AI処理・ゲーミング・クリエイティブワークをすべて高効率で実現する。筐体デザインは落ち着いたダークブラウンを採用し、オフィスやカフェといった場所でも自然に溶け込むスタイリッシュな仕上がりとなっている。

　ラインナップは、メモリ容量やSSDストレージの異なる3モデルを展開。用途や予算に応じて最適な構成を選べるのも魅力の一つだ。また、最新の無線通信規格「Wi-Fi 7」や「Bluetooth 5.4」にも対応し、あらゆる環境で安定したワイヤレス接続を提供する。

　購入はFRONTIERのダイレクトストアで、詳細な仕様やオプション構成は公式サイトで確認できる。

■関連サイト

FRONTIER トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
02月
03月
06月
07月
08月
09月
11月
2018年
01月
09月
2017年
06月
10月
2016年
12月