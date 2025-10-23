ASUS、GeForce RTX 5060 Ti（16GB）搭載の最新モデルを発表　パソコン工房で限定販売

ASUS、最新GPU「DUAL-RTX5060TI-16G」を発表 ─ 高冷却＆静音を両立したデュアルファンモデルが登場

ASUS JAPANは、最新ビデオカード「DUAL-RTX5060TI-16G」を正式発表した。本製品は NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti（16GB GDDR7）を搭載し、10月24日よりパソコン工房にて販売が開始される予定だ。

コンパクトでもパワフル ─ 2.5スロット設計で高性能を実現

「DUAL-RTX5060TI-16G」は、わずか2.5スロット厚というコンパクトな設計ながら、 最新世代のGPUパワーを余すことなく発揮する。デュアルファンにはASUS独自のAxial-techファンを採用しており、エアフローを効率化することで冷却性能を向上させている。

また、0dBテクノロジー により、軽負荷時にはファンが完全停止。静音性にも優れる仕様となっているため、PC作業中の静けさを重視するユーザーにも最適だとしている。

高負荷環境でも安定動作 ─ 通気スリット付きバックプレート採用

バックプレートには通気スリットが設けられ、GPU背面の熱をスムーズに排出。これにより、高負荷時でも安定したパフォーマンスを維持できるよう設計されている。

見た目の仕上がりも美しく、ケース内のエアフローを重視する自作PCユーザーにとっても 魅力的な構造だ。

発売日・価格情報

価格は78,800円で、発売は10月24日から予定されており、パソコン工房での取り扱いが決定している。

冷却効率と静音性のバランスを重視するゲーマーやクリエイターにとって、 このモデルは注目すべき選択肢となるだろう。