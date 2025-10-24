麻婆豆腐×焼肉のモリモリ定食！麻婆専門店の新グランドメニューがそそる

スンドゥブ定食専門店の「中山豆腐店」は10月29日、新グランドメニュー「麻婆豆腐とサムギョプサル定食」と「麻婆豆腐と牛カルビ定食」を発売します。販売店舗は高田馬場、秋葉原、新橋の3店舗。

「麻婆豆腐と焼肉」が同時に楽しめる新定食が登場！

中山豆腐店の麻婆豆腐には、店舗で毎日手作りする自家製豆腐を使用。かつお出汁と豚をベースにしたスンドゥブスープに、麻辣醤、コチュジャン、花山椒を加え、辛味と旨味のバランスを引き出しています。

新グランドメニューは、アツアツの麻婆豆腐と焼肉を一度に味わえる、食欲をそそる定食メニューです。ご飯のおかずとしてそのまま食べるほか、付け合わせの野菜や韓国海苔と合わせるなど、食べ方の幅も広がります。

▲麻婆豆腐とサムギョプサル定食 1199円

「麻婆豆腐とサムギョプサル定食」は、カリッと香ばしく焼き上げた豚バラ肉が主役。付け合わせのキャベツ、グリーンリーフ、キムチ、韓国海苔でサンチュのように包んで味わうこともできます。

▲麻婆豆腐と牛カルビ定食 1419円

「麻婆豆腐と牛カルビ定食」は、濃厚な旨味の牛カルビと、旨辛な麻婆豆腐を一度に味わえる、食べ応えのある定食です。

さらに、麻婆豆腐を「ミニスンドゥブ」に、ご飯を＋220円で「ミニビビンバ」または「ミニ冷麺」に変更可能です。

麻婆×焼肉の二刀流！

国産大豆「トヨマサリ」を使った手作り豆腐と、旨味が凝縮したスンドゥブスープが生み出す中山豆腐店ならではの味わいに、焼肉の香ばしさが加わった贅沢な定食が登場。

寒さが増すこの時期、身体も心も温まる組み合わせです。

※価格は税込み表記です。