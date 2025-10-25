「雪見だいふく」がパンケーキに！ Pasco×ロッテの冬限定コラボ登場

敷島製パン（Pasco）は11月1日より、「雪見だいふく」とのコラボ商品「雪見だいふくみたいなパンケーキ」を、関東・中部・関西・中国・四国・九州のスーパーやドラッグストアで発売します。販売期間は1ヵ月限定です。
「雪見だいふく」×Pasco
今年は“雪見だいふくそのもの”を再現
「雪見だいふくみたいなパンケーキ」はロッテの人気アイス「雪見だいふく」をパンケーキで再現した一品。
Pascoと「雪見だいふく」は2022年、2024年にもコラボしており、過去には「#禁断の雪見トーストみたいなケーキ」が話題となりました。今回は“雪見だいふくそのもの”をテーマに、よりリアルな再現に挑戦しています。
▲雪見だいふくみたいなパンケーキ オープン価格
国産小麦100％のパンケーキ生地に求肥を合わせて、「雪見だいふく」の弾むぷにぷに食感を表現。さらに、バニラ風味のホイップクリームを挟むことで、バニラアイスのようなコクのある味わいに仕上げたそうです。
パッケージも「雪見だいふく」のデザインを踏襲しています。
おすすめの食べ方として、「雪見だいふくみたいなパンケーキ」をトースターで温め、その上に「雪見だいふく」をのせる“ひやあつスイーツ”も紹介されています。もちもち×ふわふわ×ひんやりの食感が同時に楽しめる贅沢なアレンジです。
もちもち×ふわふわ！
雪見だいふくの世界観をパンで味わう、冬のはじまりにぴったりのスイーツです。温めて食べるか、そのまま食べるか、気分に合わせて楽しみたくなりますね。
販売期間は1ヵ月限定なので、見つけたら早めにゲットしておきたいところ。
※価格は税込み表記です。