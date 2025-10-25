このページの本文へ

11月1日より発売

「雪見だいふく」がパンケーキに！ Pasco×ロッテの冬限定コラボ登場

2025年10月25日 11時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　敷島製パン（Pasco）は11月1日より、「雪見だいふく」とのコラボ商品「雪見だいふくみたいなパンケーキ」を、関東・中部・関西・中国・四国・九州のスーパーやドラッグストアで発売します。販売期間は1ヵ月限定です。

「雪見だいふく」×Pasco
今年は“雪見だいふくそのもの”を再現

　「雪見だいふくみたいなパンケーキ」はロッテの人気アイス「雪見だいふく」をパンケーキで再現した一品。

　Pascoと「雪見だいふく」は2022年、2024年にもコラボしており、過去には「#禁断の雪見トーストみたいなケーキ」が話題となりました。今回は“雪見だいふくそのもの”をテーマに、よりリアルな再現に挑戦しています。

▲雪見だいふくみたいなパンケーキ　オープン価格

　国産小麦100％のパンケーキ生地に求肥を合わせて、「雪見だいふく」の弾むぷにぷに食感を表現。さらに、バニラ風味のホイップクリームを挟むことで、バニラアイスのようなコクのある味わいに仕上げたそうです。

　パッケージも「雪見だいふく」のデザインを踏襲しています。

Pascoのおすすめアレンジ

　おすすめの食べ方として、「雪見だいふくみたいなパンケーキ」をトースターで温め、その上に「雪見だいふく」をのせる“ひやあつスイーツ”も紹介されています。もちもち×ふわふわ×ひんやりの食感が同時に楽しめる贅沢なアレンジです。

もちもち×ふわふわ！

　雪見だいふくの世界観をパンで味わう、冬のはじまりにぴったりのスイーツです。温めて食べるか、そのまま食べるか、気分に合わせて楽しみたくなりますね。

　販売期間は1ヵ月限定なので、見つけたら早めにゲットしておきたいところ。

※価格は税込み表記です。

