「雪見だいふく」がパンケーキに！ Pasco×ロッテの冬限定コラボ登場

敷島製パン（Pasco）は11月1日より、「雪見だいふく」とのコラボ商品「雪見だいふくみたいなパンケーキ」を、関東・中部・関西・中国・四国・九州のスーパーやドラッグストアで発売します。販売期間は1ヵ月限定です。

「雪見だいふく」×Pasco

今年は“雪見だいふくそのもの”を再現

「雪見だいふくみたいなパンケーキ」はロッテの人気アイス「雪見だいふく」をパンケーキで再現した一品。



Pascoと「雪見だいふく」は2022年、2024年にもコラボしており、過去には「#禁断の雪見トーストみたいなケーキ」が話題となりました。今回は“雪見だいふくそのもの”をテーマに、よりリアルな再現に挑戦しています。

▲雪見だいふくみたいなパンケーキ オープン価格

国産小麦100％のパンケーキ生地に求肥を合わせて、「雪見だいふく」の弾むぷにぷに食感を表現。さらに、バニラ風味のホイップクリームを挟むことで、バニラアイスのようなコクのある味わいに仕上げたそうです。



パッケージも「雪見だいふく」のデザインを踏襲しています。

おすすめの食べ方として、「雪見だいふくみたいなパンケーキ」をトースターで温め、その上に「雪見だいふく」をのせる“ひやあつスイーツ”も紹介されています。もちもち×ふわふわ×ひんやりの食感が同時に楽しめる贅沢なアレンジです。

もちもち×ふわふわ！

雪見だいふくの世界観をパンで味わう、冬のはじまりにぴったりのスイーツです。温めて食べるか、そのまま食べるか、気分に合わせて楽しみたくなりますね。

販売期間は1ヵ月限定なので、見つけたら早めにゲットしておきたいところ。

※価格は税込み表記です。