サーティワン×ハローキティ再び！ ポッピングシャワーみたいに弾けるかわいさが止まらない

B‐R サーティワン アイスクリームは、11月1日～27日の期間に「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を実施します。

ハローキティチャーム付きダブルカップが登場！

昨年に続くサンリオのハローキティとのコラボレーションで、今年はハローキティの妹ハローミミィと、お友だちのタイニーチャムも登場します。ハローキティの誕生日の11月1日より、かわいらしい限定デザインカップやチャーム付き商品などが並びます。

■ハローキティ スペシャルダブルカップ スモールダブル 680円／レギュラーダブル 930円

好きなアイスクリームを2コ選べるダブルカップに、ポッピングシャワーデザインの「ハローキティ アイスクリームチャーム」が付いた商品。

カップにはハローキティのいろいろな表情が描かれ、トッピングのアイシングビスケットは3種類のうちどれになるかお楽しみ。チャームは昨年より一回り大きくなり、存在感がアップしています。

■ハローキティ ダブルカップ スモールダブル 510円／レギュラーダブル 760円

ハローキティとミミィが仲良くアイスを楽しむデザインA、タイニーチャムも加わったデザインBの2種類が登場します。

どちらもオリジナルカップで提供され、デザインは選べない場合があります。11月1日からは先着で「ハローキティ バースデーピック」が付く特典も。

■ハローキティ アップルパイサンデー 1370円

ハローキティの大好きな“ママのアップルパイ”をイメージしたサンデーです。スモールサイズのアイスを2コ選び、ホイップと角切りリンゴ入りソース、サクサクのパイをトッピング。

リンゴ型チョコやキャラクターピックも飾られています。起毛素材のリバーシブルスリーブ付きで、表はキティ、裏はミミィのデザインです。

■ハローキティ シングルサンデー 560円

スモールサイズのアイス1コに、ピンクのリボンをつけたハローキティのチョコレートをトッピング。スリーブはオリジナルシール仕様で、食べ終わった後も楽しめます。

グッズ付き持ち帰りセットも！

また、持ち帰りのアイスセットにもハローキティコラボの商品が揃います。

■ハローキティ アイスクリームセット スモール 2990円／レギュラー 3550円

好きなアイス8コを選べるセットです。ハローキティたちがハートの中から顔をのぞかせる限定カップに加え、ふわふわ素材の収納ポケット付きブランケットも付属。ポケットにカイロを入れたり、たたんで収納もできます。

■ハローキティ フレッシュパック ミニ 1450円

3人分のアイスを楽しめるフレッシュパック ミニは、ハローキティデザインの限定カップ入り。さらに、ピンクのサテン生地を使った「ハローキティ バニティポーチ」が付いてきます。

ラブポーションサーティワンデザインのハローキティがプリントされたキュートなデザインで、コスメや小物収納にも使えるアイテムです。

サーティワン×ハローキティで“かわいい”が止まらない！

今回のコラボは、アイスとキャラクターの世界観が一体となった心ときめく内容。お気に入りのアイスで甘いひとときをキティちゃんと一緒に過ごせる、ファン必見のコラボです。

※価格は税込み表記です。