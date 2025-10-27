ファミマが「チョコだらけ」に！ケーキ、アイス、ドーナツなど11種が一斉に登場

ファミリーマートは10月28日より、「ファミマがチョコだらけ！」を全国の店舗で開催。“ひとくちで 3度しあわせ”をテーマに、デザートやパン、アイス、菓子、ドリンクなど11種類のチョコスイーツが登場します。

11種類のチョコスイーツが登場！

▲濃厚ショコラドームケーキ 395円

ガトーショコラ生地にチョコホイップとガナッシュを重ね、マーブル模様のドーム型ムースをのせたケーキです。ムースの中にはとろけるチョコソース入りで、濃厚な味わいです。

▲クリスピーチョコサンド 298円

ビターなチョコソース入りクリームをチョココーティングで包み、パリッとした食感のビスケットでサンドしました。

▲濃厚ショコラロール 320円

定番の「濃厚ショコラロール」をリニューアルし、なめらかなチョコソースをプラス。チョコ感をさらに強めた贅沢な仕立てです。

▲濃厚チョコアイスバー〜チョコソース入り〜 258円

濃厚なチョコアイスにビターソースを閉じ込め、クランチ入りチョコでコーティングしたアイスバーです。香り高いチョコの風味を楽しめるといいます。

▲ショコラミルクレープ（生チョコレート使用） 358円

▲ミルフィーユトリプルショコラ（2本入） 348円

▲トリプルチョコクロワッサンドーナツ 198円

▲チョコマカロンクロワッサン 198円

▲チョコクリームinトリプルチョコマドレーヌ 230円

▲ラズベリー香るトリプルチョコタルト 248円

▲チョコレートドリンク 278円

また、対象の「ファミマルSweets」を購入すると次回30円引きになるレシートクーポンや、「スマートニュース」「LINEクーポン」で利用できる20円引きクーポンも配信されます。

ファミマの秋はチョコ尽くし！

今年の秋は、ファミマでチョコに包まれるような幸せを感じられそうです。どれから試すか迷ってしまうほどの充実ぶりで、チョコ好きにはたまらないラインアップです。

※価格は税込み表記です。