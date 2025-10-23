【ミスド】ポン・デ・ショコラ「生チョコ」「濃厚ショコラ」など4品登場！今年もチョコまみれ

ミスタードーナツは「ポン・デ・ショコラシリーズ」全4種を10月29日から期間限定で発売する。

今年は新商品も仲間入り！

「ポン・デ・ショコラシリーズ」

ミスタードーナツの「ポン・デ・ショコラシリーズ」は人気のもちもち食感のポン・デ・リング生地がショコラ風味となり、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味を隠し味に加えたことで、口の中に広がるチョコレートの香りを感じられる、毎年人気を集めているシリーズ。

今年は“チョコレートを存分に楽しめる”食感や味わいなどバラエティ豊かなラインアップを揃えた。

毎年人気の「ポン・デ・ショコラ」、「ポン・デ・ダブルショコラ」に加え、昨年好評だったというくちどけのよい生チョコレートをトッピングした「ポン・デ・生チョコショコラ」はさらに濃厚でコク深い生チョコを目指して開発した。

また、今年新発売となる「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」は濃厚なショコラカスタードクリームでチョコづくしを感じられる商品も登場する。

気になるラインナップ詳細

▲ポン・デ・ショコラ（テイクアウト：183円、イートイン：187円）



ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地にグレーズをコーティング。もちもち食感のポン・デ・ショコラ生地にグレーズをコーティングした、ショコラの風味をシンプルに味わえる。



▲ポン・デ・ダブルショコラ（テイクアウト：194円、イートイン：198円）



ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地にチョコレートをコーティング。もちもち食感のポン・デ・ショコラ生地にチョコレート。ショコラ好きにおすすめ。



▲ポン・デ・濃厚ショコラカスタード（テイクアウト：237円、イートイン：242円）



ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地に、カスタードのコクとチョコが香る濃厚なショコラカスタードクリームを絞り、チョコレートをコーティング。仕上げにチョコクランチをトッピングしている。





▲ポン・デ・生チョコショコラ（テイクアウト：237円、イートイン：242円）



ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地にチョコレートをコーティングし、濃厚でくちどけのよい生チョコレートとホワイトチョコで仕上げている。

生チョコのってるよ〜！

「ポン・デ・生チョコショコラ」には生チョコがいくつものっていて、見た目にもインパクト抜群。冬が近づき、濃厚なチョコレートが恋しくなってきた今、ミスドでお気に入りのポン・デ・ショコラシリーズを探してみては。

（※文中の価格はすべて税込）