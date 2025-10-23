このページの本文へ

10月29日スタート

【ミスド】ポン・デ・ショコラ「生チョコ」「濃厚ショコラ」など4品登場！今年もチョコまみれ

2025年10月23日 17時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

今年はチョコまみれ！

　ミスタードーナツは「ポン・デ・ショコラシリーズ」全4種を10月29日から期間限定で発売する。

今年は新商品も仲間入り！
「ポン・デ・ショコラシリーズ」

　ミスタードーナツの「ポン・デ・ショコラシリーズ」は人気のもちもち食感のポン・デ・リング生地がショコラ風味となり、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味を隠し味に加えたことで、口の中に広がるチョコレートの香りを感じられる、毎年人気を集めているシリーズ。

　今年は“チョコレートを存分に楽しめる”食感や味わいなどバラエティ豊かなラインアップを揃えた。

上は定番の「ポン・デ・ショコラ」「ポン・デ・ダブルショコラ」、下は「ポン・デ・生チョコショコラ」

　毎年人気の「ポン・デ・ショコラ」、「ポン・デ・ダブルショコラ」に加え、昨年好評だったというくちどけのよい生チョコレートをトッピングした「ポン・デ・生チョコショコラ」はさらに濃厚でコク深い生チョコを目指して開発した。

「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」が新発売

　また、今年新発売となる「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」は濃厚なショコラカスタードクリームでチョコづくしを感じられる商品も登場する。

気になるラインナップ詳細

▲ポン・デ・ショコラ（テイクアウト：183円、イートイン：187円）

　ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地にグレーズをコーティング。もちもち食感のポン・デ・ショコラ生地にグレーズをコーティングした、ショコラの風味をシンプルに味わえる。

▲ポン・デ・ダブルショコラ（テイクアウト：194円、イートイン：198円）

　ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地にチョコレートをコーティング。もちもち食感のポン・デ・ショコラ生地にチョコレート。ショコラ好きにおすすめ。

▲ポン・デ・濃厚ショコラカスタード（テイクアウト：237円、イートイン：242円）

　ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地に、カスタードのコクとチョコが香る濃厚なショコラカスタードクリームを絞り、チョコレートをコーティング。仕上げにチョコクランチをトッピングしている。

▲ポン・デ・生チョコショコラ（テイクアウト：237円、イートイン：242円）

　ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地にチョコレートをコーティングし、濃厚でくちどけのよい生チョコレートとホワイトチョコで仕上げている。

生チョコのってるよ〜！

　「ポン・デ・生チョコショコラ」には生チョコがいくつものっていて、見た目にもインパクト抜群。冬が近づき、濃厚なチョコレートが恋しくなってきた今、ミスドでお気に入りのポン・デ・ショコラシリーズを探してみては。

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧